Артиллеристы сожгли два вражеских БМП на запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские воины выстрелами из пушки уничтожили два российских БМП на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата боевой работы артиллеристов опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что бронетехника принадлежала оккупантам из 108 полка армии россии.

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