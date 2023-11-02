Артиллеристы сожгли два вражеских БМП на запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские воины выстрелами из пушки уничтожили два российских БМП на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата боевой работы артиллеристов опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что бронетехника принадлежала оккупантам из 108 полка армии россии.
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показать весь комментарий02.11.2023 11:54 Ответить Ссылка
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Roman #558948
показать весь комментарий02.11.2023 11:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Психіатрична Лікарня 2
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Roman #558948
показать весь комментарий02.11.2023 12:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Психіатрична Лікарня 2
показать весь комментарий02.11.2023 12:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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