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Артиллеристы сожгли два вражеских БМП на запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские воины выстрелами из пушки уничтожили два российских БМП на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата боевой работы артиллеристов опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что бронетехника принадлежала оккупантам из 108 полка армии россии.

Смотрите: Теробороновцы атаковали дроном-камикадзе вражескую лодку. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7249) Запорожская область (3205) БМП (404)


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Топ комментарии
+1
баивой машин пихоты, чито тибе?
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02.11.2023 11:54 Ответить
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Не "два", а "дві"! Писаки, блд!
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02.11.2023 11:30 Ответить
баивой машин пихоты, чито тибе?
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02.11.2023 11:54 Ответить
залийся бояришниким і здохни, дно цивілізації!
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02.11.2023 12:34 Ответить
два баивой машин, балбес!
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02.11.2023 12:47 Ответить
 
 