Бойцы ССО уничтожили вражеский автомобиль комплекса РЭБ типа Р-934. ВИДЕО

Бойцы ССО уничтожили вражеский автомобиль комплекса РЭБ типа Р-934 вблизи оккупированного Светлодарска на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Тактическая группа ССО "Медоїди" 3-го отдельного полка СПП имени князя Святослава Храброго уничтожила аппаратную РЭБ оккупантов типа Р-934 в районе временно оккупированного н.п. Светлодарск", - пишут бойцы в комментарии.

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Р-934 - подвижная станция разведки и подавления авиационной УКВ радиосвязи "Удар" комплекса Р-330М1П ("Диабазол"). Предназначена для обнаружения, пеленгирования и анализа радиосигналов, для перехвата и записи передаваемой по радиоканалам информации, а также для создания помех линиям УКВ радиосвязи, системам сотовой, транкинговой связи и системам телевидения.

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