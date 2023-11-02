Бойцы ССО уничтожили вражеский автомобиль комплекса РЭБ типа Р-934. ВИДЕО
Бойцы ССО уничтожили вражеский автомобиль комплекса РЭБ типа Р-934 вблизи оккупированного Светлодарска на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Тактическая группа ССО "Медоїди" 3-го отдельного полка СПП имени князя Святослава Храброго уничтожила аппаратную РЭБ оккупантов типа Р-934 в районе временно оккупированного н.п. Светлодарск", - пишут бойцы в комментарии.
Р-934 - подвижная станция разведки и подавления авиационной УКВ радиосвязи "Удар" комплекса Р-330М1П ("Диабазол"). Предназначена для обнаружения, пеленгирования и анализа радиосигналов, для перехвата и записи передаваемой по радиоканалам информации, а также для создания помех линиям УКВ радиосвязи, системам сотовой, транкинговой связи и системам телевидения.
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