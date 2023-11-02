Бойцы ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Леер-2". ВИДЕО
Бойцы ССО обнаружили и уничтожили российский комплекс РЭБ "Леер-2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Воины ССО обнаружили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", отследили перемещение техники РЭБ и в самый удачный момент уничтожили", - говорится в комментарии к видео.
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Кстати "леер" это тросовое ограждение палубы корабля чтобы личный состав не падал за борт во время шторма и сильной качки судна...