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Бойцы ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Леер-2". ВИДЕО

Бойцы ССО обнаружили и уничтожили российский комплекс РЭБ "Леер-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Воины ССО обнаружили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", отследили перемещение техники РЭБ и в самый удачный момент уничтожили", - говорится в комментарии к видео.

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уничтожение (7249) ССО (532) РЭБ (134)


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прекрасна робота..., оце повинно бути частиною щоденної боротьби, кожен день, 24/7, тоді, можливо переможемо, якщо життя людини на рашкє нічого не варте, кількість техніки не може бути нескінченою...
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02.11.2023 14:45 Ответить
«Леер-2» способен работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность. После выполнения боевого задания уходит из точки работы в кратчайшие сроки.
"эффекитвность"..."уходит из точки работы" ... Разхломамачен в ноль дроном, которго он должен, даже обязан был нейтрализовать...
Кстати "леер" это тросовое ограждение палубы корабля чтобы личный состав не падал за борт во время шторма и сильной качки судна...
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02.11.2023 20:02 Ответить
На емблемі написано: "Іду на ви!" - легендарний вислів князя Святослава Ігоровича

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03.11.2023 00:08 Ответить
 
 