Оператор заводит дрон-камикадзе в погреб, где прячутся оккупанты.. ВИДЕО

Оператор БПЛА 46-й ОАэмбр с филигранным мастерством завел свой дрон-камикадзе в погреб, где спрятались российские оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно момент атаки беспилотника и результат точной детонации дрона-камикадзе.

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