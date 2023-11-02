Оператор заводит дрон-камикадзе в погреб, где прячутся оккупанты.. ВИДЕО
Оператор БПЛА 46-й ОАэмбр с филигранным мастерством завел свой дрон-камикадзе в погреб, где спрятались российские оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно момент атаки беспилотника и результат точной детонации дрона-камикадзе.
Топ комментарии
+19 Олександр Дніпро
показать весь комментарий02.11.2023 14:21 Ответить Ссылка
+16 Eugene Boyko #535329
показать весь комментарий02.11.2023 14:16 Ответить Ссылка
+14 Urs
показать весь комментарий02.11.2023 14:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Враховуючи той факт, що Китай має найвищу промислову спроможність, я б не сильно сподівався на перемогу України тільки за рахунок БПЛА.
А до того момента треба підключати всі ресурси нашої країни і особливо АйТі - створювати науково-розробницькі потужності з десятками тисяч фахівців, а не так як зараз у нас.
Айтішніки самі по собі - не панацея, і навіть не найголовніше у виробництві БПЛА. Оптика, електроніка, двигуни, батареї. І вибухівка, якої зараз так мало.
це все тобі в Європці продадуть на Амазоні.
А от штучний інтелект ніхто крім наших інженерів не прикрутить і в мережу не зв'яже
Святе Письмо. Вих. 20/17