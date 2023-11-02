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Оператор заводит дрон-камикадзе в погреб, где прячутся оккупанты.. ВИДЕО

Оператор БПЛА 46-й ОАэмбр с филигранным мастерством завел свой дрон-камикадзе в погреб, где спрятались российские оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно момент атаки беспилотника и результат точной детонации дрона-камикадзе.

Смотрите: Оккупант жалуется на работу украинских воинов, атаковавших ночью подразделение армии рф: "Все сожгли! Так их FPV-дроны работают". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) уничтожение (7249) дроны (4107)


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Топ комментарии
+19
За мить до вибуху:
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02.11.2023 14:21 Ответить
+16
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його у льоху його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих. 20/17
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02.11.2023 14:16 Ответить
+14
ібо ***** зазіхати на чужі закрутки!
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02.11.2023 14:08 Ответить
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Ця війна перетвориться на війну безпілотних систем.
Враховуючи той факт, що Китай має найвищу промислову спроможність, я б не сильно сподівався на перемогу України тільки за рахунок БПЛА.
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02.11.2023 14:06 Ответить
якщо китай підключиться до цієї війни по-серйозному - отоді треба йти до дядька Сема і казати йому: отепер або ви вкладаєтесь в нас як треба або готуйте оборону Польщі.

А до того момента треба підключати всі ресурси нашої країни і особливо АйТі - створювати науково-розробницькі потужності з десятками тисяч фахівців, а не так як зараз у нас.
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02.11.2023 14:14 Ответить
Китай, як і росія, не любить діяти відкрито. Просто нові заводи русні почнуть працювати за "сєкрєтнимі русскімі тєхнологіямі", видаючи вдесятеро більше продукції, ніж вони теоретично можуть.
Айтішніки самі по собі - не панацея, і навіть не найголовніше у виробництві БПЛА. Оптика, електроніка, двигуни, батареї. І вибухівка, якої зараз так мало.
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02.11.2023 14:19 Ответить
"Оптика, електроніка, двигуни, батареї."

це все тобі в Європці продадуть на Амазоні.

А от штучний інтелект ніхто крім наших інженерів не прикрутить і в мережу не зв'яже
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04.11.2023 23:59 Ответить
ще тут вони не розібралися, навряд чи у Польщу полізуть
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02.11.2023 14:58 Ответить
ібо ***** зазіхати на чужі закрутки!
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02.11.2023 14:08 Ответить
Десь читала, як один чувак, перед тим як звалювати на Захід, затруїв усі свої закрутки. Не пошкодував грошей на нові кришки. А ще, перед тим як їхати, дозволив місцевим кацапо-ждунам користуватися своєю пивницею і її вмістом.
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02.11.2023 14:26 Ответить
чогось нового у цьому нема. Пляшка елітного алкоголю з екстрактом павутинника у барі на дачі - це звичайна практика тих, кого заїбали щорічні грабунки свого обійстя.
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02.11.2023 14:35 Ответить
"розтяжка"!!!)))))
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02.11.2023 14:46 Ответить
розтяжка=тюремний термін.
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02.11.2023 14:49 Ответить
"литвин" побачить - вмре дєвкой! )))))
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02.11.2023 14:13 Ответить
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його у льоху його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих. 20/17
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02.11.2023 14:16 Ответить
кацапи сильно були здивовані мені чомусь так здається
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02.11.2023 14:18 Ответить
За мить до вибуху:
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02.11.2023 14:21 Ответить
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02.11.2023 14:52 Ответить
Не встигли здивуватись ті , що в погребі
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02.11.2023 21:59 Ответить
За соліннями полізло, падло...
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02.11.2023 14:21 Ответить
Та не, потрошков на супчик. Любят они супчик с потрошками.
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02.11.2023 17:58 Ответить
Один посцать выбежал ( везунчик ...) - "- Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю: эй, кто-нибудь дома?" (С)
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02.11.2023 14:24 Ответить
.... є закурити?
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02.11.2023 14:26 Ответить
суровы украинские комарики !
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02.11.2023 14:37 Ответить
Я уявляю, яка там довга "шия" у погребі, якщо навіть хлопці подумали що взривач із уповільнівачем.......
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02.11.2023 14:49 Ответить
...і став український льох братською могилою для московитів.Все як вони **********.
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02.11.2023 15:22 Ответить
Комарі мають нюх на **********
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02.11.2023 15:27 Ответить
 
 