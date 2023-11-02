Уничтожение дронами-камикадзе техники и позиций оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Подборка кадров уничтожения бойцами группы аэроразведки SOLOVEY 144 ОБ ТРО с помощью дронов-камикадзе техники и позиций врага на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ
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Ще виходить, що сам завод не підготований до оборони, там нема ні бункерів, нічого, всі укріплення лише на флангах. Це що, запрошення кацапам?