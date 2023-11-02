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Уничтожение дронами-камикадзе техники и позиций оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Подборка кадров уничтожения бойцами группы аэроразведки SOLOVEY 144 ОБ ТРО с помощью дронов-камикадзе техники и позиций врага на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ

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Автор: 

Авдеевка (2444) дроны (4107)


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Хто знає, наскільки правда, що повідомили на Еспресо, про те, що на Коксохім донедавна охорона не пускала ЗСУ? Може просто якась неточна інформація, бо, виходить так, що завод, 2,5 км по фронту від терикона і 1,25 км глибиною (це по площі 2 Вугледари) під Териконом не був включений в оборону. Це пояснює те, чому наші контратаки ідуть не з заводу за 300 м від нього, а аж із Степового за 2 км. Та й взагалі те, як кацапи змогли дійти аж туди...
Ще виходить, що сам завод не підготований до оборони, там нема ні бункерів, нічого, всі укріплення лише на флангах. Це що, запрошення кацапам?
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02.11.2023 22:11 Ответить
А хто хазяїн - не?
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02.11.2023 23:28 Ответить
Гарно, коли танчик прикурює...
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02.11.2023 23:32 Ответить
 
 