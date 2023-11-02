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Уверен, что Украина обязательно победит, будьте уверены в себе, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 617 дня войны с рф.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши воины. Наша благодарность. Те, кто отличился за этот день. Угледарское направление – наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Марьинка – десантники "Семьдесят девятки", молодцы! Авдеевское направление – 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина!

И Купянское направление – 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада – горжусь вами, ребята! И я уверен в вас – так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе", - сказал Зеленский.

Читайте также: Воины остановили наступление россиян на Угледарском направлении, нанеся врагу тяжелые потери, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20867)


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Топ комментарии
+48
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02.11.2023 21:15 Ответить
+42
расскажи про шашлыки в мае
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02.11.2023 21:01 Ответить
+42
Поламайте йому вже відеокамеру!!!
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02.11.2023 21:03 Ответить
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Послухайте Генерала Залужного і обстановку (оперативне оточення Авдіївки). І скажіть у чому не були праві ті, хто волав скидати цю зелену шоблу, віддати під суд і карати? Зелені іуди готовлять Україну до здачі. Спочатку дають безкарно добивати економіку, енергетику, інфраструктуру, руйнувати міста. Зараз добивається Цвіт нашої Нації = наша Армія. А завтра знекрівлену і зруйновану Україну кинуть під ноги кацапам - нате, як домовлялися! А я за це стану губернатором малоросії. Як домовлялися.
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02.11.2023 23:32 Ответить
В собі ми впевнені, а от в зекоманді, щось не дуже
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02.11.2023 23:33 Ответить
Україна переможе, але вже без українців.
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02.11.2023 23:39 Ответить
***, і є ж ідіоти що цього зедєрьмака слухають і вірять. Оце дивитись себе не поважати, мене вивертає від цієї фальшивої обдовбаної цинічної морди, від награної міміки, від професійного суфлера, шапіто, нах. зеленський не має жодного відношення до цього що він говорить і робить. Писульки йому пише литвин (дводушна наволоч, ще недавно доводив що армія не потрібна), рішення приймає фсбешна гнида єрмак по вказівці від фсб, а це просто далека медіаширма вилезана політтехнологами і напхана НЛПешними маніпуляціями.
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02.11.2023 23:56 Ответить
З кожним наступним ************, все гірше і гірше. Обіцяють все більше, а роблять все менше. Постав тут хоч Аль Капоне, хоч Мату Харі, все одно бовдури спаскудять все. Цікаво, як всіх обробить наступний. А то ж, по приколу і Орестовича візьмуть і виберуть. Мозгів мало, вірогідність висока.
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03.11.2023 00:28 Ответить
Напевно колись переможе, тільки якою ціною і коли? Хоча моя особиста думка, що в війні переможця не буває. Буває кінець війни, коли ти відстоюєш свої інтереси, або просираєш їх, або взагалі просираєш, все що можна просрати.
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03.11.2023 00:32 Ответить
Ганна, кінець е
не сумнівайся

Украіна переможе.
Кордон 1991 року буде український.
Кацапи будуть платити Україні репарації поколіннями.

Слава Незламному Народу України!!!
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03.11.2023 01:53 Ответить
ага а їбаньки як ти й далі дивитимуться бидломарафон де про це розповідатимуть
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03.11.2023 03:02 Ответить
Головне, щоб не через 300 років, "переяславську раду", руїну і третю світову війну!
Україна як держава в цейтноті - дайте відповідь мені ев одне питання:
- Хто займе місце президента і Верховного головнокомандувача у випадку наглої і неочікуваної смерті нинішнього?
І не треба фантазувати - просто історія знає що "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер."
А наші батьки-рулевиє схоже і до цих пір цього не усвідомили і не готові не те що, прости Боже, наглої смерті отця нації з Кривого Рогу, а навіть до його заяви на звільнення по власному бажанні.
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03.11.2023 05:00 Ответить
Щоб тебе розірвало, су..., разом із всіма твоїми...
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03.11.2023 08:26 Ответить
**************** оскаженіло брешуть, а Україна йде далі!
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03.11.2023 09:16 Ответить
Зеленій плісняві перемога не потрібна, не потрібна країна, нічого крім влади та грошей цей слиз не хоче. Саме тому кошти всирають на маратон для промивки мізків..
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03.11.2023 15:13 Ответить
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