Уверен, что Украина обязательно победит, будьте уверены в себе, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 617 дня войны с рф.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши воины. Наша благодарность. Те, кто отличился за этот день. Угледарское направление – наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Марьинка – десантники "Семьдесят девятки", молодцы! Авдеевское направление – 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина!
И Купянское направление – 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада – горжусь вами, ребята! И я уверен в вас – так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе", - сказал Зеленский.
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не сумнівайся
Украіна переможе.
Кордон 1991 року буде український.
Кацапи будуть платити Україні репарації поколіннями.
Слава Незламному Народу України!!!
Україна як держава в цейтноті - дайте відповідь мені ев одне питання:
- Хто займе місце президента і Верховного головнокомандувача у випадку наглої і неочікуваної смерті нинішнього?
І не треба фантазувати - просто історія знає що "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер."
А наші батьки-рулевиє схоже і до цих пір цього не усвідомили і не готові не те що, прости Боже, наглої смерті отця нації з Кривого Рогу, а навіть до його заяви на звільнення по власному бажанні.