Пуск ракеты ATACMS по установке M270 MLRS. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снят пуск ракеты ATACMS с установки M270 MLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в режиме замедленной съемки в момент выхода ракеты из контейнера.

"Эффектное видео момента пуска ракеты ATACMS с установки MLRS снято с очень интересного ракурса в замедленной съемке", - говорится в комментарии к видео.

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