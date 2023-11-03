Пуск ракеты ATACMS по установке M270 MLRS. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снят пуск ракеты ATACMS с установки M270 MLRS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в режиме замедленной съемки в момент выхода ракеты из контейнера.
"Эффектное видео момента пуска ракеты ATACMS с установки MLRS снято с очень интересного ракурса в замедленной съемке", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+24 Mark Hamilton
показать весь комментарий03.11.2023 16:15 Ответить Ссылка
+21 Луиза Пивдень
показать весь комментарий03.11.2023 16:17 Ответить Ссылка
+19 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий03.11.2023 15:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мізги якщо є, то в бохів не віри.те
мізги мізгам рознь як кажуть к.цапи
Переводчик уснул?