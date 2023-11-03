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18 711 29

Пуск ракеты ATACMS по установке M270 MLRS. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снят пуск ракеты ATACMS с установки M270 MLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в режиме замедленной съемки в момент выхода ракеты из контейнера.

"Эффектное видео момента пуска ракеты ATACMS с установки MLRS снято с очень интересного ракурса в замедленной съемке", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Боевая работа бойцов Президентской бригады и артиллеристов из 55-й ОАБр и 110-й ОМБр вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10264) РСЗО (201)


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Топ комментарии
+24
Яка ж вона гарна!
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03.11.2023 16:15 Ответить
+21
Дай нам Боже руками США ,таких цяцьок побільше, та промий мізки від трамповщини консерваторам
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03.11.2023 16:17 Ответить
+19
І пішлаааа.... кацапорилів на кАнцьєрт кАБЗДОна відправляти...
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03.11.2023 15:57 Ответить
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І пішлаааа.... кацапорилів на кАнцьєрт кАБЗДОна відправляти...
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03.11.2023 15:57 Ответить
Це доставка квитків
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03.11.2023 17:14 Ответить
Мильте дупи, кацапня.
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03.11.2023 16:01 Ответить
Яка ж вона гарна!
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03.11.2023 16:15 Ответить
яб женивсь)
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03.11.2023 18:55 Ответить
Дай нам Боже руками США ,таких цяцьок побільше, та промий мізки від трамповщини консерваторам
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03.11.2023 16:17 Ответить
ахаха, мізги і бох - поняття несумісні.
мізги якщо є, то в бохів не віри.те
мізги мізгам рознь як кажуть к.цапи
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04.11.2023 12:02 Ответить
Пуск ракеты ATACMS по установке M270 MLRS. Источник:
Переводчик уснул?
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03.11.2023 16:26 Ответить
Не "по" по москальські, а "із" по Українські. Дивись і читай, переводчик!
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04.11.2023 07:29 Ответить
Я пользуюсь русскоязычной версией сайта. На ней в новости используется "по". И кстати не "iз", а "з". Ну то такое.
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04.11.2023 07:36 Ответить
Чому про далекобійність ракети не сказано?
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03.11.2023 16:46 Ответить
Guten Tag, orki!
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03.11.2023 16:53 Ответить
Нехай ссуцця!
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03.11.2023 16:53 Ответить
з нетерпінням чекаю на аналогічні відео, але вже з ГРІМ-2
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03.11.2023 17:07 Ответить
С "из" установки, или по установке? Прочитал оглавление и офигел, кто это Атакамсом по установке MLRS запустил...
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03.11.2023 17:10 Ответить
Я тоже))). Первый вопрос: откуда у сраши MLRS?)))
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03.11.2023 18:21 Ответить
Тепер з пуску кожної ракети будуть новину клепати?
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03.11.2023 17:47 Ответить
не ну тут риал класный ракурс,классно вебку пришпандорили
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03.11.2023 18:18 Ответить
таке велике та товсте москалю саме те
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03.11.2023 18:04 Ответить
Полетів кабачок до москаликів
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03.11.2023 18:37 Ответить
А классная маскировка! По внешнему виду как Хаймарс, а вылетает такая калиброванная звиздюлина.
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03.11.2023 18:50 Ответить
То є з України з любов'ю. Бо в Україні немає русофобів, мы дуже любимо "хороших " росіян. І саме ATAKAMS, HIMARS, JAVELIN, STINGER, роблять росіян гарантовано "хорошими".
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03.11.2023 19:45 Ответить
Яка граціозна ракета, як акула яка зжерла кацапа в Єгипті
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03.11.2023 20:52 Ответить
І тільки Кузьмічі висять на деревах.
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03.11.2023 23:05 Ответить
Очень страшная красота.
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03.11.2023 23:15 Ответить
Гарна товста ракета як і SS питання тільки в кількості. Скільки їх використовують на місяць? 5...10 одиниць?
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03.11.2023 23:19 Ответить
Оце БІМБА
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04.11.2023 01:22 Ответить
Посмотреть такое же замедленное видео прилета ATACAMS глазами кацапета.
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05.11.2023 13:48 Ответить
 
 