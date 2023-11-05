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Дрон-камикадзе атакует оккупанта в траншее на Южном направлении. ВИДЕО

На Южном направлении пилот дрона-камикадзе РУБАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружил российского солдата в траншее и уже начал выходить на удобную позицию для атаки, но внезапно оккупант смог попасть в дрон из стрелкового оружия и повредить его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот дрона довел дело до конца, направив раненую "птичку" прямо на оккупанта.

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ликвидация (3711) дроны (4127)


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05.11.2023 10:02 Ответить
Мені це, не подобається! Але хочу щоб більше українців це бачили! В першу чергу, 73 відсотка.
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05.11.2023 11:48 Ответить
Раз по раз бачу, що рузьге ув окопах сидять поштучно, зрідка двоє-троє.
Закінчуються?
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05.11.2023 10:58 Ответить
Не, той ***** ещё полно на паРаше...
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05.11.2023 13:22 Ответить
Ці дрони-камікадзе досить ефективні. Кожен з цих дронів здатен пошкодити техніку або вбити чи поранити окупанта. Скільки ці дрони коштують? Пару тисяч доларів?
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05.11.2023 13:47 Ответить
кілька сотен баксів....
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05.11.2023 18:39 Ответить
 
 