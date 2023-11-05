Дрон-камикадзе атакует оккупанта в траншее на Южном направлении. ВИДЕО

На Южном направлении пилот дрона-камикадзе РУБАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружил российского солдата в траншее и уже начал выходить на удобную позицию для атаки, но внезапно оккупант смог попасть в дрон из стрелкового оружия и повредить его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот дрона довел дело до конца, направив раненую "птичку" прямо на оккупанта.

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