Дрон-камікадзе атакує окупанта у траншеї на Південному напрямку. ВIДЕО
На Південному напрямку пілот дрона-камікадзе РУБАК "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади виявив російського солдата у траншеї та вже почав виходити на зручну позицію для атаки, як раптом окупант зміг поцілити у дрон зі стрілецької зброї та пошкодити його
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот дрона довів справу до кінця, скерувавши поранену "пташку" прямісінько в окупанта.
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