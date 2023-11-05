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Дрон-камікадзе атакує окупанта у траншеї на Південному напрямку. ВIДЕО

На Південному напрямку пілот дрона-камікадзе РУБАК "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади виявив російського солдата у траншеї та вже почав виходити на зручну позицію для атаки, як раптом окупант зміг поцілити у дрон зі стрілецької зброї та пошкодити його

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот дрона довів справу до кінця, скерувавши поранену "пташку" прямісінько в окупанта.

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Автор: 

ліквідація (4094) дрони (4925)


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05.11.2023 10:02 Відповісти
Мені це, не подобається! Але хочу щоб більше українців це бачили! В першу чергу, 73 відсотка.
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05.11.2023 11:48 Відповісти
Раз по раз бачу, що рузьге ув окопах сидять поштучно, зрідка двоє-троє.
Закінчуються?
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05.11.2023 10:58 Відповісти
Не, той ***** ещё полно на паРаше...
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05.11.2023 13:22 Відповісти
Ці дрони-камікадзе досить ефективні. Кожен з цих дронів здатен пошкодити техніку або вбити чи поранити окупанта. Скільки ці дрони коштують? Пару тисяч доларів?
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05.11.2023 13:47 Відповісти
кілька сотен баксів....
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05.11.2023 18:39 Відповісти
 
 