На Авдеевском направлении наши защитники точными сбросами боеприпасов ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" совместно с воинами 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко точными сбросами боеприпасов с дронов с ночной оптикой ликвидировали вражескую пехоту на Авдеевском направлении.
Видео уничтожения врага опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+3 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий05.11.2023 10:47 Ответить Ссылка
+2 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий05.11.2023 11:10 Ответить Ссылка
+2 Nick Nemo
показать весь комментарий05.11.2023 12:01 Ответить Ссылка
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двигатели электрические, они не греются так как двс.
радиопередатчик, и другие электронные системы такие же как и на дроне.
элементы каркаса пластиковые или из стекловолокна с эпоксидной смолой.
в ночное время такой дрон-аэростат практически необнаружим.
при этом высота и дальность полета, длительность полета, полезная нагрузка - выше. это физика.