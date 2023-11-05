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Новости Видео Война
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На Авдеевском направлении наши защитники точными сбросами боеприпасов ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" совместно с воинами 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко точными сбросами боеприпасов с дронов с ночной оптикой ликвидировали вражескую пехоту на Авдеевском направлении.

Видео уничтожения врага опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе атакует оккупанта в траншее на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3711) Авдеевка (2444) 110 отдельная механизированная бригада (112)


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Топ комментарии
+3
Доброй охоты!
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05.11.2023 10:47 Ответить
+2
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05.11.2023 11:10 Ответить
+2
Баба Яга - она существует!
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05.11.2023 12:01 Ответить
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Це добре,але нажаль москалі вже діють так дзеркально.Та дворічна війна їх навчила і вони вже мають неменше дронів ,як і Україна(Про це Залужний і казав також.Так це вже паритет,тому щось новіще та ефективніше треба проти них застосувати.А щодо Залужного та його інтерв'ю,то мені особисто стало зрозуміло,що він це робив не без згоди президента.Це було узгоджене інтерв'ю з якоюсь метою.Свої докази чи здогади тут не писатиму,бо ворог наж також читає,а тому нехай чухаються,але завод в Керчі та корабель ,то були перші наслідки того інтерв'ю.Слава Україні.
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05.11.2023 10:45 Ответить
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05.11.2023 11:10 Ответить
це вже технічна деталь)
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05.11.2023 11:17 Ответить
Доброй охоты!
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05.11.2023 10:47 Ответить
Баба Яга - она существует!
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05.11.2023 12:01 Ответить
с такой штуки бомбилось бы ещё лучше. можно было бы применять ТМ-62 по нескольку штук, чтобы не гоняться за каждым рашистом по отдельности.
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05.11.2023 16:26 Ответить
з такої штуки добре тебе скинути, обв'язати вибухівкою і скинути.
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05.11.2023 19:17 Ответить
проверьте этот способ на себе, а потим росповисы, добрэ вам, чи такэ соби.
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05.11.2023 19:27 Ответить
не хрюкай, пиши нормальною мовою
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05.11.2023 19:28 Ответить
привет котик
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05.11.2023 20:15 Ответить
хрюзге, те зо ти д..б я давно зрозумів
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05.11.2023 20:22 Ответить
ты котик.
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05.11.2023 20:27 Ответить
хрюзге швайн, свої дебільні приколи залиш для себе і собі подібних д...бів, іди
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06.11.2023 07:11 Ответить
кис-кис-кис.
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06.11.2023 10:59 Ответить
Така штука буде виявлена за десятки кілометрів від лбз і за першої нагоди знищена. ЇЇ ефективність буде вимірюватися у від'ємних значеннях, оскільки крім фінансових витрат більше нічого не дасть
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05.11.2023 20:40 Ответить
така штука может быть выявлена только визуально, поскольку она не излучает. если у рашистских войск есть глаза на десятки километров, то Кольчуга их увидит ещё до того как будет выявлена и расчет сумеет принять своевременное решение на передислокацию.
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05.11.2023 20:56 Ответить
По-перше, випромінює - в неї є двигуни і доволі потужні, радіостанції, системи навігації, радари. По-друге, випромінювання і не потрібне - надувні макети танків з сіткою зі сталевого дроту добре бачать радари штурмової авіації, а дерижабль жорсткого чи напівжорсткого типу має металевий каркас величезного об'єму і ще й розміщенний на зручній для виявлення висоті
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08.11.2023 17:23 Ответить
хорошая попытка.
двигатели электрические, они не греются так как двс.
радиопередатчик, и другие электронные системы такие же как и на дроне.
элементы каркаса пластиковые или из стекловолокна с эпоксидной смолой.
в ночное время такой дрон-аэростат практически необнаружим.
при этом высота и дальность полета, длительность полета, полезная нагрузка - выше. это физика.
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10.11.2023 16:20 Ответить
 
 