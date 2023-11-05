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Новости Видео Война
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Воины ВСУ разгромили колонну вражеской бронетехники возле Угледара. ВИДЕО

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев нанесли удар по механизированной колонне оккупационных войск около города Угледара на Донетчине, уничтожив вражескую бронетехнику.

Видео уничтожения вражеской техники опубликовано на телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: На Авдеевском направлении наши защитники точными сбросами боеприпасов ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

72 отдельная механизированная бригада (246) Угледар (133)


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Підари суєтяться й дохнуть,мені нравицця як воно горить...
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05.11.2023 11:17 Ответить
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05.11.2023 11:47 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.11.2023 11:33 Ответить
Кацапы, нет там угля даром!
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05.11.2023 11:58 Ответить
Как тараканов тапком.
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05.11.2023 12:12 Ответить
Взагалі, це зветься - РОЗГРОМ!!!
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05.11.2023 13:12 Ответить
пора уже начинать вести обратный отсчет техники противника, которую нужно уничтожить для полной победы.
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05.11.2023 16:29 Ответить
 
 