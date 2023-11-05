Воины ВСУ разгромили колонну вражеской бронетехники возле Угледара. ВИДЕО
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев нанесли удар по механизированной колонне оккупационных войск около города Угледара на Донетчине, уничтожив вражескую бронетехнику.
Видео уничтожения вражеской техники опубликовано на телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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