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Новини Відео Війна
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Воїни ЗСУ розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару. ВIДЕО

Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців завдали удару по механізованій колоні окупаційних військ поблизу міста Вугледар на Донеччині, знищивши ворожу бронетехніку.

Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: На Авдіївському напрямку наші захисники точними скидами боєприпасів ліквідували ворожу піхоту. ВIДЕО

Автор: 

72 окрема механізована бригада (249) Вугледар (147)


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Підари суєтяться й дохнуть,мені нравицця як воно горить...
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05.11.2023 11:17 Відповісти
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05.11.2023 11:47 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.11.2023 11:33 Відповісти
Кацапы, нет там угля даром!
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05.11.2023 11:58 Відповісти
Как тараканов тапком.
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05.11.2023 12:12 Відповісти
Взагалі, це зветься - РОЗГРОМ!!!
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05.11.2023 13:12 Відповісти
пора уже начинать вести обратный отсчет техники противника, которую нужно уничтожить для полной победы.
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05.11.2023 16:29 Відповісти
 
 