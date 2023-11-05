Воїни ЗСУ розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару. ВIДЕО
Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців завдали удару по механізованій колоні окупаційних військ поблизу міста Вугледар на Донеччині, знищивши ворожу бронетехніку.
Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
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