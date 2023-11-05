Бойцы 110-й ОМБр ударным дроном атаковали российскую пехоту на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Украинский FPV-дрон бойцов 110-й отдельной механизированной бригады обнаружил и ликвидировал российскую пехоту в ее укрытиях на Авдеевском направлении.
Видео ликвидации российских военных опубликовали на телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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Mykola Korzh #551971
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drowsy_cat
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Danger Zone
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