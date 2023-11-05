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Бойцы 110-й ОМБр ударным дроном атаковали российскую пехоту на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинский FPV-дрон бойцов 110-й отдельной механизированной бригады обнаружил и ликвидировал российскую пехоту в ее укрытиях на Авдеевском направлении.

Видео ликвидации российских военных опубликовали на телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: На Авдеевском направлении наши защитники точными сбросами боеприпасов ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3711) 110 отдельная механизированная бригада (112)


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Хотілось би почути Ю. Бутусова , що він думає про нанесений ракетний удар ро 128 бригаді(((
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05.11.2023 12:39 Ответить
Залужного теж хотілося б почути. Як і Боневтіка. Бо це далеко не перший випадок із "шикуванням".
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05.11.2023 13:21 Ответить
Бутусов вам уже відповів (в т.ч. через свою коллегу Ніколаєнко): ОП розпочало інформаційну війну з Залужним, хоча він її вести не збирається, і тому дуже скоро програє. Дуже скоро, такі як ви, будете звинувачувати Залужного у всьому, в т.ч. чому у вас говно в штанях і хто нагадив у вашому під'їзді
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05.11.2023 20:19 Ответить
вчора ще прилетіло по Дніпру добряче, щось схоже відбувалось як з 128(((
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05.11.2023 13:35 Ответить
Це оті терикони шо господствують над Авдіївкою.
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05.11.2023 14:51 Ответить
Наших звідти викурили, теперь у відповідь наші їх *********.
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05.11.2023 15:03 Ответить
Хтось мені пояснить, який сенс кацапам сидіти наверху того терикона. Там же неможливо ні ПТРК встановити, ні снайперу примоститися
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05.11.2023 20:21 Ответить
 
 