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Кауфман тайным решением суда был выпущен из СИЗО, - Гутовская. ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд так и не предоставил комментарий о решении об изменении меры пресечения бизнесмену Борису Кауфману.

Об этом сообщила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, до сих пор нет реакции ВАКС или господина Шкодина (судьи, выпустившего Кауфмана из-под стражи. - Ред.) на то, что произошло 1 ноября. Довольно странным образом не было заседания. Господин Шкодин, насколько я понимаю, или не провел заседание, или общественность не была допущена в зал суда. И, к сожалению, насколько мне известно, до сих пор нет комментария ни господина Шкодина, ни ВАКС. Я надеюсь, что этот вопрос будет каким-то образом решен и общественность получит ответы на эти, на мое мнение, вполне уместные вопросы", - отметила она.

По ее словам, было бы целесообразно дать какой-то комментарий или судьи, или ВАКС для того, чтобы общественность понимала, почему это заседание не было проведено, или почему его было проведено без допущения общественности.

Гутовская не дает оценки действиям конкретного судьи, не имея данных обо всех обстоятельствах, почему так произошло.

Ее также спросили, означает ли отсутствие стороны защиты на запланированном провозглашении определения об изменении меры пресечения Кауфману, что она проинформирована.

Кауфман тайным решением суда был выпущен из СИЗО, - Гутовская 01

"Мне трудно делать какие-то категорические выводы, но действительно я думаю, что вы правы в ваших предположениях и тот факт, что ни господин Кауфман, ни его защита и, скажем, группа поддержки, не прибыли в суд, наталкивает на определенные размышления", – подытожила Гутовская.

Читайте также: ВАКС не допустил представителей общественности на оглашение постановления об изменении меры пресечения Кауфману, - Гутовская. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности. Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн в течение 2012-2022 годов.

Подозрения по делу получили 5 человек, в том числе экс-мэр Одессы Костусев и местные бизнесмены Кауфман и Борухович.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

26 октября 2023 года ВАКС выпустил Кауфмана из-под стражи. Провозглашение полного текста постановления, где можно узнать о мотивах принятого решения, должно было состояться 31 октября в 16:45. Однако ни журналистов, ни представителей общественности на заседание вроде бы не пустили.

Ольга Гутовская сообщила, что на заседание также не допущен представитель стороны обвинения. В ВАКСе только сообщили, что текст определения можно получить в канцелярии.

1 ноября 2023 года ОО Институт свободы слова направил в ВАКС запрос с просьбой предоставить информацию о причинах недопуска общественности, средств массовой информации на судебное заседание.

По состоянию на сегодня, 6 октября, суд так и не дал ответа.

Автор: 

Кауфман Борис (31) Антикоррупционный суд (1223)


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Топ комментарии
+31
Тіхонєчко в лєс ушол.Дєлов то.
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06.11.2023 16:04 Ответить
+31
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06.11.2023 16:05 Ответить
+24
Кауфман купив продажний суд з усіма їх бебехами. А що ще хтось сумнівається що за Зє може бути інакше?
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06.11.2023 16:11 Ответить
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Тіхонєчко в лєс ушол.Дєлов то.
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06.11.2023 16:04 Ответить
Пірнув у море і виплив живий-здоровий біля Стамбулу. Кауфмани вони такі.
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06.11.2023 16:11 Ответить
Як казав Чечетов : "розвели як кошенят" - усіх мудрих і просвітлених , ось вам і вся гідність
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06.11.2023 18:42 Ответить
Нє, зараз вигулькне в зємлє обєтованной
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06.11.2023 16:18 Ответить
Та він на війну в Ізраїль поїхав. Обяцяв повернутись
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06.11.2023 16:51 Ответить
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06.11.2023 16:05 Ответить
Як кондори над падал'ю
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06.11.2023 16:20 Ответить
"... а сЦудьї - хто" ©????
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06.11.2023 16:07 Ответить
кацап судив #ида, за то, шо той вкрав гроші в украінців!!
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06.11.2023 16:30 Ответить
Кауфман купив продажний суд з усіма їх бебехами. А що ще хтось сумнівається що за Зє може бути інакше?
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06.11.2023 16:11 Ответить
Вся історія украйонських "судів" та логіка кажуть про це.
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06.11.2023 16:15 Ответить
ще не дніще ще...
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06.11.2023 16:12 Ответить
Суд вирішив, що він - Кауфман.
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06.11.2023 16:13 Ответить
ВАКС перетворюється на ОАКС чи на печерний суд. А такі райдужні були сподівання на справедливість. З такими суддями НАБУ і САП нічого робити, все одно судді справи зіллють як і справу Кауфмана та десятків інших, а щоб суспільство не бунтувало то ще й свої рішення зроблять таємними.
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06.11.2023 16:14 Ответить
І шо ми да сіх пор нє в НАТЄ???
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06.11.2023 16:14 Ответить
дєрьмак з татаровим прикриють таваріща шкодіна. Маладєц шкодін! Навіть судове засідання не оголосив та не провів. Міцний "дах" має...
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06.11.2023 16:15 Ответить
Не розумію, де та Урсула фон дер Ляєн побачила великий прогрес в реформах зе плісняви?????
Особливо *відчутня* зесудова реформа
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06.11.2023 16:16 Ответить
цікаво, якими критеріями вона вимірювала той прогрес, бо таке відчуття, що зелене шобло всучило їй рекламний буклетик, де на 1-2-3 написані всі ті реформи. Європейці ж не розуміють, що можна от так щось написати та не відповідати за дійсніть написаного.....
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06.11.2023 16:25 Ответить
Ну, так #ид же, що тут дивного? Он українця можна і 8 років маринувати в СІЗО, а тут ізбранного, та ну на...
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06.11.2023 16:17 Ответить
найпродажніші суди так і чекають в єс

а всі інвестори мріють щоб їх бізнес в Україні рейдернув якийсь продажний суд
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06.11.2023 16:18 Ответить
Можете кидатись у мене лайном,але я буду це говорити завжди-жид та кацап одвічні вороги України.
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06.11.2023 16:20 Ответить
Ах*єнчік...
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06.11.2023 16:23 Ответить
А чому ми не в НАТО?
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06.11.2023 16:27 Ответить
Вакс не можна купити за гроші, можно купити тільки за дуже великі гроші!!!
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06.11.2023 16:28 Ответить
"У ВАКС лише повідомили, що текст ухвали можна отримати в канцелярії."
То чому ГО Інститут свободи слова не сходив ніжками у ту канцелярію, було б меньше питаннь ?
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06.11.2023 16:33 Ответить
зєля випустив земляка. єврей єврея не обіде, а мабуть ще й нагороде.
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06.11.2023 16:39 Ответить
ну, е звичайний парний стрибок кауфман, який робиться з участю судді. Чим довше буде продовжуватись воєнний стан, то тим більша вірогідність побачити і купу акселів, і ріттбергерів, і альпєрінів ... Суддів-фігурістів у нас ще повно, вистачить на роки.
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06.11.2023 16:40 Ответить
Наші видатні реформатори судової системи придурюються, що не розуміють простої речі: незалежність суддів, висока платня і повага працюють лише у комплекті з довірою населення, яка виявляється через вибори суддів тим самим населенням. Суддя не буде чесним без причини для цього. Суддя буде відносно чесним лише тому, що боїться втратити довіру населення, а разом з нею і місце роботи, і повагу і високу платню і високу пенсію. Такий суддя не може зробити щось таке, що наведе на нього підозру, а також не може дозолити собі промовчати і відповідь на висловлену підозру. А просто так нічого не буде, хіба що в країні рожевих поні, а не у нас чи ще десь у реальному світі.
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06.11.2023 16:43 Ответить
А памятаєте як судді в один голос прямо кричали що вони стануть чесними щойно з бюджету їм будуть платити високі зарплати і довічні пенсі? Ну що? Зарплати є. Пенсії у них теж по 100 000 і вище, але брати хабарі вони стали ще в більшій кількості і сумах. Чого їм тепер не вистачає? По 200 кріпосних?
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06.11.2023 16:53 Ответить
так звана політика "carrot&stick" (кнут і прянік) працює ТІЛЬКИ в комплексі!!!!
якшо є великі зарплати, то повинно бути суворе і невідворотне покарання!!!! інакше - це ТО, шо є в Україні(назву підберіть самі) !!!!
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06.11.2023 17:20 Ответить
"Нема причин, чому бидло повинно знати, що пани витворяють!" Тому таємно.
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06.11.2023 17:09 Ответить
Не дивно що його відпустили, дивно що його з таким прізвищем заарештували
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06.11.2023 17:37 Ответить
Дії НАБУ і САП підпадають під статтю про антисемітизм.
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06.11.2023 17:39 Ответить
Це не суд,це якась шарашкіна контора.
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06.11.2023 18:40 Ответить
Що гроші животворящі роблять!
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06.11.2023 19:07 Ответить
І прицьому 70 процентів виборців готові голосувати за Зе ((((.
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06.11.2023 19:08 Ответить
Я б напевно проголосував за Арестовича, хуже б точно не було.
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06.11.2023 19:53 Ответить
Що за таємні рішення? В жодній цивілізованій країні такого нема. Нахера тоді суди, якщо будь-яке чмо може прийняти таємне рішення. Назвіть ці заклади тоді вже просто - контора з ухваленням панських бажаннь
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06.11.2023 19:20 Ответить
Сказали ж -- Рішення в канцелярії! Але, дивним чином, в зв'язку з ковідом, пропасницею, родильною гарячкою вся канцелярія на лікарняному! Для надійності, ще й двері заварили....
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06.11.2023 19:28 Ответить
Та ви шо? Мабуть кауфман друг Порошенко? О шо витворяє, так 73%?
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06.11.2023 20:56 Ответить
Просто треба писати не пан шкодін, а гандон шкодін, який проживає там-то і там-то, їздить на тому-то і тому-то, спить з тим-то і тим-то, має ********* таких-то і таких-то, а там світ тісний, комусь тай попадеться під руку, особливо коли всі будуть знати що за гандон перед ними.
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06.11.2023 23:16 Ответить
Судей отправить на передок вместе с кауфманом. Мрази!!!!
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07.11.2023 06:48 Ответить
 
 