УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10677 відвідувачів онлайн
Новини Відео
22 443 45

Кауфмана таємним рішенням суду випустили із СІЗО, - Гутовська. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд так і не надав коментар щодо ухвали про зміну запобіжного заходу бізнесмену Борису Кауфману.

Про це повідомила директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, досі немає реакції ВАКС чи пана Шкодіна (судді, який випустив Кауфмана з-під варти. - Ред.) на те, що відбулося 1 листопада. Досить дивним чином не було засідання. Пан Шкодін, на скільки я розумію, чи не провів засідання, чи громадськість не була допущена до зали суду. І, на жаль, на скільки мені відомо, досі немає коментаря ні пана Шкодіна, ні ВАКС. Я сподіваюсь, що це питання буде якимось чином вирішено і громадськість отримає відповіді на ці, на мою думку, цілком слушні запитання", - зазначила вона.

За її словами, було б доцільно дати якийсь коментар чи судді, чи ВАКС для того, щоб громадськість розуміла чому це засідання не було проведено, чи чому його було проведено без допущення громадськості.

Також читайте: НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам Труханова

Гутовська не дає оцінку діям конкретного судді, не маючи даних про всі обставини, чому так відбулося.

Її також запитали, чи відсутність сторони захисту на запланованому проголошенні ухвали про зміну запобіжного заходу Кауфману, означає, що їх поінформували.

Кауфмана таємним рішенням суду випустили із СІЗО, - Гутовська 01

"Мені важко робити якісь категоричні висновки, але дійсно я думаю, що ви маєте рацію у ваших припущеннях і той факт, що ні пан Кауфман, ні його захист та, скажімо, група підтримки, не прибули до суду, наштовхує на певні роздуми", - підсумувала Гутовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд заарештував одного з фігурантів справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності. Згідно із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

26 жовтня 2023 року ВАКС випустив Кауфмана з-під варти. Проголошення повного тексту ухвали, де можна було б дізнатися про мотиви прийнятого рішення, мало відбутися 31 жовтня о 16:45. Однак ані журналістів, ні представників громадськості на засідання нібито не пустили.

Ольга Гутовська повідомила, що на засідання також не допустили представника сторони обвинувачення. У ВАКС лише повідомили, що текст ухвали можна отримати в канцелярії.

1 листопада 2023 року ГО Інститут свободи слова надіслав до ВАКС запит із проханням надати інформацію про причини недопуску громадськості, засобів масової інформації до судового засідання. 

Станом на сьогодні, 6 жовтня, суд так і не надав відповіді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС не допустив представників громадськості на проголошення ухвали щодо зміни запобіжного заходу Кауфману, - Гутовська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кауфман Борис (83) Антикорупційний суд ВАКС (1982)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Тіхонєчко в лєс ушол.Дєлов то.
показати весь коментар
06.11.2023 16:04 Відповісти
+31
показати весь коментар
06.11.2023 16:05 Відповісти
+24
Кауфман купив продажний суд з усіма їх бебехами. А що ще хтось сумнівається що за Зє може бути інакше?
показати весь коментар
06.11.2023 16:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тіхонєчко в лєс ушол.Дєлов то.
показати весь коментар
06.11.2023 16:04 Відповісти
Пірнув у море і виплив живий-здоровий біля Стамбулу. Кауфмани вони такі.
показати весь коментар
06.11.2023 16:11 Відповісти
Як казав Чечетов : "розвели як кошенят" - усіх мудрих і просвітлених , ось вам і вся гідність
показати весь коментар
06.11.2023 18:42 Відповісти
Нє, зараз вигулькне в зємлє обєтованной
показати весь коментар
06.11.2023 16:18 Відповісти
Та він на війну в Ізраїль поїхав. Обяцяв повернутись
показати весь коментар
06.11.2023 16:51 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 16:05 Відповісти
Як кондори над падал'ю
показати весь коментар
06.11.2023 16:20 Відповісти
"... а сЦудьї - хто" ©????
показати весь коментар
06.11.2023 16:07 Відповісти
кацап судив #ида, за то, шо той вкрав гроші в украінців!!
показати весь коментар
06.11.2023 16:30 Відповісти
Кауфман купив продажний суд з усіма їх бебехами. А що ще хтось сумнівається що за Зє може бути інакше?
показати весь коментар
06.11.2023 16:11 Відповісти
Вся історія украйонських "судів" та логіка кажуть про це.
показати весь коментар
06.11.2023 16:15 Відповісти
ще не дніще ще...
показати весь коментар
06.11.2023 16:12 Відповісти
Суд вирішив, що він - Кауфман.
показати весь коментар
06.11.2023 16:13 Відповісти
ВАКС перетворюється на ОАКС чи на печерний суд. А такі райдужні були сподівання на справедливість. З такими суддями НАБУ і САП нічого робити, все одно судді справи зіллють як і справу Кауфмана та десятків інших, а щоб суспільство не бунтувало то ще й свої рішення зроблять таємними.
показати весь коментар
06.11.2023 16:14 Відповісти
І шо ми да сіх пор нє в НАТЄ???
показати весь коментар
06.11.2023 16:14 Відповісти
дєрьмак з татаровим прикриють таваріща шкодіна. Маладєц шкодін! Навіть судове засідання не оголосив та не провів. Міцний "дах" має...
показати весь коментар
06.11.2023 16:15 Відповісти
Не розумію, де та Урсула фон дер Ляєн побачила великий прогрес в реформах зе плісняви?????
Особливо *відчутня* зесудова реформа
показати весь коментар
06.11.2023 16:16 Відповісти
цікаво, якими критеріями вона вимірювала той прогрес, бо таке відчуття, що зелене шобло всучило їй рекламний буклетик, де на 1-2-3 написані всі ті реформи. Європейці ж не розуміють, що можна от так щось написати та не відповідати за дійсніть написаного.....
показати весь коментар
06.11.2023 16:25 Відповісти
Ну, так #ид же, що тут дивного? Он українця можна і 8 років маринувати в СІЗО, а тут ізбранного, та ну на...
показати весь коментар
06.11.2023 16:17 Відповісти
найпродажніші суди так і чекають в єс

а всі інвестори мріють щоб їх бізнес в Україні рейдернув якийсь продажний суд
показати весь коментар
06.11.2023 16:18 Відповісти
Можете кидатись у мене лайном,але я буду це говорити завжди-жид та кацап одвічні вороги України.
показати весь коментар
06.11.2023 16:20 Відповісти
Ах*єнчік...
показати весь коментар
06.11.2023 16:23 Відповісти
А чому ми не в НАТО?
показати весь коментар
06.11.2023 16:27 Відповісти
Вакс не можна купити за гроші, можно купити тільки за дуже великі гроші!!!
показати весь коментар
06.11.2023 16:28 Відповісти
"У ВАКС лише повідомили, що текст ухвали можна отримати в канцелярії."
То чому ГО Інститут свободи слова не сходив ніжками у ту канцелярію, було б меньше питаннь ?
показати весь коментар
06.11.2023 16:33 Відповісти
зєля випустив земляка. єврей єврея не обіде, а мабуть ще й нагороде.
показати весь коментар
06.11.2023 16:39 Відповісти
ну, е звичайний парний стрибок кауфман, який робиться з участю судді. Чим довше буде продовжуватись воєнний стан, то тим більша вірогідність побачити і купу акселів, і ріттбергерів, і альпєрінів ... Суддів-фігурістів у нас ще повно, вистачить на роки.
показати весь коментар
06.11.2023 16:40 Відповісти
Наші видатні реформатори судової системи придурюються, що не розуміють простої речі: незалежність суддів, висока платня і повага працюють лише у комплекті з довірою населення, яка виявляється через вибори суддів тим самим населенням. Суддя не буде чесним без причини для цього. Суддя буде відносно чесним лише тому, що боїться втратити довіру населення, а разом з нею і місце роботи, і повагу і високу платню і високу пенсію. Такий суддя не може зробити щось таке, що наведе на нього підозру, а також не може дозолити собі промовчати і відповідь на висловлену підозру. А просто так нічого не буде, хіба що в країні рожевих поні, а не у нас чи ще десь у реальному світі.
показати весь коментар
06.11.2023 16:43 Відповісти
А памятаєте як судді в один голос прямо кричали що вони стануть чесними щойно з бюджету їм будуть платити високі зарплати і довічні пенсі? Ну що? Зарплати є. Пенсії у них теж по 100 000 і вище, але брати хабарі вони стали ще в більшій кількості і сумах. Чого їм тепер не вистачає? По 200 кріпосних?
показати весь коментар
06.11.2023 16:53 Відповісти
так звана політика "carrot&stick" (кнут і прянік) працює ТІЛЬКИ в комплексі!!!!
якшо є великі зарплати, то повинно бути суворе і невідворотне покарання!!!! інакше - це ТО, шо є в Україні(назву підберіть самі) !!!!
показати весь коментар
06.11.2023 17:20 Відповісти
"Нема причин, чому бидло повинно знати, що пани витворяють!" Тому таємно.
показати весь коментар
06.11.2023 17:09 Відповісти
Не дивно що його відпустили, дивно що його з таким прізвищем заарештували
показати весь коментар
06.11.2023 17:37 Відповісти
Дії НАБУ і САП підпадають під статтю про антисемітизм.
показати весь коментар
06.11.2023 17:39 Відповісти
Це не суд,це якась шарашкіна контора.
показати весь коментар
06.11.2023 18:40 Відповісти
Що гроші животворящі роблять!
показати весь коментар
06.11.2023 19:07 Відповісти
І прицьому 70 процентів виборців готові голосувати за Зе ((((.
показати весь коментар
06.11.2023 19:08 Відповісти
Я б напевно проголосував за Арестовича, хуже б точно не було.
показати весь коментар
06.11.2023 19:53 Відповісти
Що за таємні рішення? В жодній цивілізованій країні такого нема. Нахера тоді суди, якщо будь-яке чмо може прийняти таємне рішення. Назвіть ці заклади тоді вже просто - контора з ухваленням панських бажаннь
показати весь коментар
06.11.2023 19:20 Відповісти
Сказали ж -- Рішення в канцелярії! Але, дивним чином, в зв'язку з ковідом, пропасницею, родильною гарячкою вся канцелярія на лікарняному! Для надійності, ще й двері заварили....
показати весь коментар
06.11.2023 19:28 Відповісти
Та ви шо? Мабуть кауфман друг Порошенко? О шо витворяє, так 73%?
показати весь коментар
06.11.2023 20:56 Відповісти
Просто треба писати не пан шкодін, а гандон шкодін, який проживає там-то і там-то, їздить на тому-то і тому-то, спить з тим-то і тим-то, має ********* таких-то і таких-то, а там світ тісний, комусь тай попадеться під руку, особливо коли всі будуть знати що за гандон перед ними.
показати весь коментар
06.11.2023 23:16 Відповісти
Судей отправить на передок вместе с кауфманом. Мрази!!!!
показати весь коментар
07.11.2023 06:48 Відповісти
 
 