НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам Труханова

НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам одеського міського голови Геннадія Труханова. Їм інкримінують участь у злочинній організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Як зазначається, ідеться про:

першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука ( ч. 3 ст. 255 , ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України);

, Кримінального кодексу України); в.о. заступника міського голови Одеси Олега Бриндака – керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради ( ч.3 ст. 255 , ч. 4 ст. 368 КК України);

, КК України); заступницю міського голови Одеси Світлану Бердрегу (ч. 3 ст. 255 , ч. 3 ст. 368 КК України).

Оскільки перебування Михайла Кучука наразі невідоме, то про підозру йому повідомили заочно.

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Як зазначили під час судового засідання 5 грудня, з листопада 2021 по серпень 2022 заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн, першому заступнику Труханова Михайлу Кучуку передали з березня по липень 2022 року 900 тисяч грн, а заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито передали 300 тисяч грн.

Нагадаємо, 5 грудня НАБУ та САП затримали трьох людей за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Це бізнесмен Борис Кауфман, екснардеп Олександр Грановський та Костянтин Єфремов.

Кауфману, Грановському та Єфремову оголосили підозру за ч. 1. ст. 255, та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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За даними слідства, восени 2021 року в Одесі з'явилася злочинна організація, учасники якої взяли на себе контроль за аспектами економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

ВАКС вирішив заарештувавати бізнесмена Кауфмана з правом внесення 129 млн застави, Грановського — із можливістю внесення 124 млн, а Єфремова — 19,8 млн. Бориса Кауфмана звільнили того ж дня після внесення застави.