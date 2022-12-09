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Новини
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НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам Труханова

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НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам одеського міського голови Геннадія Труханова. Їм інкримінують участь у злочинній організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Як зазначається, ідеться про:

  • першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України);
  • в.о. заступника міського голови Одеси Олега Бриндака – керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради (ч.3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України);
  • заступницю міського голови Одеси Світлану Бердрегу (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України).

Оскільки перебування Михайла Кучука наразі невідоме, то про підозру йому повідомили заочно.

НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам Труханова 01

Також читайте: Справа Грановського: Ситник вимагав термінової підозри екснардепу ще у грудні 2019 року

Як зазначили під час судового засідання 5 грудня, з листопада 2021 по серпень 2022 заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн, першому заступнику Труханова Михайлу Кучуку передали з березня по липень 2022 року 900 тисяч грн, а заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито передали 300 тисяч грн.

Нагадаємо, 5 грудня НАБУ та САП затримали трьох людей за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Це бізнесмен Борис Кауфман, екснардеп Олександр Грановський та Костянтин Єфремов.

Кауфману, Грановському та Єфремову оголосили підозру за ч. 1. ст. 255, та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Також читайте: ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського

За даними слідства, восени 2021 року в Одесі з'явилася злочинна організація, учасники якої взяли на себе контроль за аспектами економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

ВАКС вирішив заарештувавати бізнесмена Кауфмана з правом внесення 129 млн застави, Грановського — із можливістю внесення 124 млн, а Єфремова — 19,8 млн. Бориса Кауфмана звільнили того ж дня після внесення застави.

Автор: 

НАБУ (5063) Одеса (5440) Труханов Геннадій (378) Кауфман Борис (83) Грановський (235)


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Топ коментарі
+15
а трухану уже таки когда обьявят, кисло ему в чубчик?
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09.12.2022 17:23
+9
А самого чільника? Чи він чистий, як кришталь у воді?!
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09.12.2022 17:23
+8
сподіваюсь заступники розкажуть багато цікаво про Труху
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09.12.2022 17:24
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а трухану уже таки когда обьявят, кисло ему в чубчик?
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09.12.2022 17:23 Відповісти
сподіваюсь заступники розкажуть багато цікаво про Труху
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09.12.2022 17:24 Відповісти
А самого чільника? Чи він чистий, як кришталь у воді?!
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09.12.2022 17:23 Відповісти
Мабуть, ще не накопали. Але він і так під справою про Краян.
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09.12.2022 19:40 Відповісти
зате мера Чернігова швидко і оперативно і незаконно, за допомогою якогсь районного суду львівщини, відсторонили від посади на рік.
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09.12.2022 22:38 Відповісти
Шура ! запускайте Бердрегу!
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09.12.2022 17:24 Відповісти
НАБУ і САП - надія на краще майбутнє України. Разом із ЗСУ, звичайно!
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09.12.2022 17:29 Відповісти
А сам Рафік, чистой води нєуіновнік?
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09.12.2022 17:38 Відповісти
Ну, сьогодні просто свято для душі - стільким покидькам за один день висунуто обвинувачення.
Чекаємо продовження.
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09.12.2022 17:51 Відповісти
Це розминка перед Києвом?
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09.12.2022 18:09 Відповісти
Ага, зараз на вулиці Банковій і Грушевського роботи для НАБУ на десяток років вперед.
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09.12.2022 18:20 Відповісти
вся пророссийская рать..
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09.12.2022 18:11 Відповісти
дєрмак з татаровим, томошонкой та їх подільники роблять нерви костіну і шашличному гівнюку. пасту вже кидають в труси мимо памперсів. Слава ЗСУ, НАБУ, САП і ВАКС!
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09.12.2022 18:25 Відповісти
Скільки надії в коментарях на справедливість ******** влади - на жаль ніякої справедливості НЕ БУДЕ!! Згадайте хабарників з Запоріжжя, крадіїв з міноборони, хапугу з кабміну на 400 тис. зразу відпустили додому і т.д. і т.п. Труха з ОП їх тихенько витягне і більше ви про них не почуєте.
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23.01.2023 11:13 Відповісти
 
 