Пограничники на Купянском направлении поразили новый российский блиндаж. ВИДЕО

Пограничники штурмовой бригады "Стальной границы" на Купянском направлении выследили оккупантов, которые разворачивали новую позицию. Россияне почти достроили блиндаж, но украинские воины нанесли удар по позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после того, как пограничники обнаружили новый вражеский блиндаж, бойцы дождались ночи и поразили укрепление несколькими боеприпасами.

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