Прикордонники на Куп’янському напрямку уразили новостворений російський бліндаж. ВIДЕО
Прикордонники штурмової бригади "Сталевий Кордон" на Куп’янському напрямку вистежили окупантів, які розгортали нову позицію. Росіяни майже добудували бліндаж, але українські воїни завдали удару по позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після того, як прикордонники виявили новостворений ворожий бліндаж, бійці дочекалися ночі й уразили укріплення кількома боєприпасами.
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Mitr Nedoverov
показати весь коментар06.11.2023 18:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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