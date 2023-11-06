Артилеристи знищили два броньовані тягачі окупантів на Луганщині. ВIДЕО
На Луганщині артилеристи 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили відразу два ворожих МТЛБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення техніки показала Луганська обласна військова адміністрація на сторінці у фейсбуці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.11.2023 16:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар06.11.2023 16:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mitr Nedoverov
показати весь коментар06.11.2023 18:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль