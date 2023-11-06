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Артилеристи знищили два броньовані тягачі окупантів на Луганщині. ВIДЕО

На Луганщині артилеристи 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили відразу два ворожих МТЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення техніки показала Луганська обласна військова адміністрація на сторінці у фейсбуці.

Дивіться: Дрон-камікадзе залітає у бліндаж з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) Луганська область (4892)


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Рашистські тягачі оттягалісь бо українські атрилеристи оттянулісь-їм респект...
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06.11.2023 16:21 Відповісти
Цей тиждень має бути позитивним
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06.11.2023 16:52 Відповісти
хорошо горят... с огоньком
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06.11.2023 18:25 Відповісти
 
 