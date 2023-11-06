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Артиллеристы уничтожили два бронированных тягача оккупантов в Луганской области. ВИДЕО

В Луганской области артиллеристы 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили сразу два вражеских МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники показала Луганская областная военная администрация на странице в фейсбуке.

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Автор: 

уничтожение (7280) Луганская область (6510)


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Рашистські тягачі оттягалісь бо українські атрилеристи оттянулісь-їм респект...
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06.11.2023 16:21 Ответить
Цей тиждень має бути позитивним
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06.11.2023 16:52 Ответить
хорошо горят... с огоньком
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06.11.2023 18:25 Ответить
 
 