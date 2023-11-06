Артиллеристы уничтожили два бронированных тягача оккупантов в Луганской области. ВИДЕО
В Луганской области артиллеристы 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили сразу два вражеских МТЛБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники показала Луганская областная военная администрация на странице в фейсбуке.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.11.2023 16:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий06.11.2023 16:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий06.11.2023 18:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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