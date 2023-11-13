Оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен. ВИДЕО
На Купянском направлении один оккупант сдался в плен бойцам 30-й ОМБр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс сдачи в плен был зафиксирован украинским беспилотником. На записи видно, как оккупант сломя голову бежит полем навстречу украинским воинам. Один из них указывает захватчику направление движения, а двое – держат на прицеле.
"На Купянском направлении некоторые оккупанты делают правильный выбор и сдаются в плен. Видео от воинов 2-го батальона 30-й ОМБр", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+23 Амандрапапупа
показать весь комментарий13.11.2023 13:36 Ответить Ссылка
+18 Sergei M #570318
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+18 Storm UA
показать весь комментарий13.11.2023 13:39 Ответить Ссылка
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шо нада ж допитувать плєнних
живий зостався...