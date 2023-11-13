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Новости Видео Война
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Оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен. ВИДЕО

На Купянском направлении один оккупант сдался в плен бойцам 30-й ОМБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс сдачи в плен был зафиксирован украинским беспилотником. На записи видно, как оккупант сломя голову бежит полем навстречу украинским воинам. Один из них указывает захватчику направление движения, а двое – держат на прицеле.

"На Купянском направлении некоторые оккупанты делают правильный выбор и сдаются в плен. Видео от воинов 2-го батальона 30-й ОМБр", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Воины 30 ОМБр после удачной контратаки берут в плен российских военных. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) военнопленные (1149) пленные (2189) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+23
На свох "2-х", якось надійніше, ніж вдова на білій Ладі.
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13.11.2023 13:36 Ответить
+18
Run ivan, run!
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13.11.2023 13:39 Ответить
+18
Этот интересуется политикой
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13.11.2023 13:39 Ответить
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На свох "2-х", якось надійніше, ніж вдова на білій Ладі.
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13.11.2023 13:36 Ответить
Яка там "Лада"! В кращому випадку пачка пельменів, вже поцвівших.
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13.11.2023 13:41 Ответить
цього мабуть теща дістала.
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13.11.2023 13:56 Ответить
Клал он на бабу и ещё больше надоевшую тёщу.
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13.11.2023 16:24 Ответить
Run ivan, run!
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13.11.2023 13:39 Ответить
Навіть в рифму.
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13.11.2023 20:21 Ответить
Этот интересуется политикой
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13.11.2023 13:39 Ответить
...или свои мозги не все еще пропил.
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13.11.2023 14:37 Ответить
Или от расстрела своими же убежал.
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13.11.2023 16:27 Ответить
Вы хотели сказать "поллитровикой"?
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13.11.2023 16:28 Ответить
у лоторею вже не виграє.
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13.11.2023 13:41 Ответить
Наконец-то добежал до своих?
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13.11.2023 13:41 Ответить
так мило
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13.11.2023 13:46 Ответить
Природний відбір - виживають найрозумніші!с
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13.11.2023 13:48 Ответить
Був би розумний, там бы не був. На 100% хотiв 200 000 фублiв на мiсяць заробляти, а коли поняв що не нiчого заплатять, то вирiшив здатись. Там всi кацапи за грошi воюють, там iдейних нема. Нацiя вбивць за грошi.
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13.11.2023 14:05 Ответить
Видно що з'#бався від "однополчан". Ще якась клепка залишилася і голові.
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13.11.2023 13:48 Ответить
русскій би виучив толька затєм,
шо нада ж допитувать плєнних
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13.11.2023 14:10 Ответить
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13.11.2023 16:07 Ответить
Біжить до нашіх аж гімно з штанів вилітає . Мабуть буде жаліться - " я не знал ..ученія..меня подставили.."
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13.11.2023 16:43 Ответить
Головне, що наших Героев не буде вбивати та сам
живий зостався...
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13.11.2023 19:07 Ответить
 
 