Оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен. ВИДЕО

На Купянском направлении один оккупант сдался в плен бойцам 30-й ОМБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс сдачи в плен был зафиксирован украинским беспилотником. На записи видно, как оккупант сломя голову бежит полем навстречу украинским воинам. Один из них указывает захватчику направление движения, а двое – держат на прицеле.

"На Купянском направлении некоторые оккупанты делают правильный выбор и сдаются в плен. Видео от воинов 2-го батальона 30-й ОМБр", - пишет в комментарии автор публикации.

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