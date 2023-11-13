Окупант стрімголов біжить до українських бійців здаватися у полон. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку один окупант здався у полон бійцям 30-ї ОМБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес здачі у полон зафіксував український безпілотник. На записі видно, як окупант стрімголов біжить полем назустріч українським воїнам. Один із них вказує загарбнику напрям руху, а двоє - тримають на прицілі.

"На Куп'янському напрямку деякі окупанти роблять правильний вибір та здаються в полон. Відео від воїнів 2-го батальйону 30-ї ОМБр", - пише у коментарі автор публікації.

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