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Новини Відео Війна
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Окупант стрімголов біжить до українських бійців здаватися у полон. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку один окупант здався у полон бійцям 30-ї ОМБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес здачі у полон зафіксував український безпілотник. На записі видно, як окупант стрімголов біжить полем назустріч українським воїнам. Один із них вказує загарбнику напрям руху, а двоє - тримають на прицілі.

"На Куп'янському напрямку деякі окупанти роблять правильний вибір та здаються в полон. Відео від воїнів 2-го батальйону 30-ї ОМБр", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30 ОМБр після вдалої контратаки беруть у полон російських військових. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) військовополонені (1016) полонені (2312) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+23
На свох "2-х", якось надійніше, ніж вдова на білій Ладі.
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13.11.2023 13:36 Відповісти
+18
Run ivan, run!
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13.11.2023 13:39 Відповісти
+18
Этот интересуется политикой
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13.11.2023 13:39 Відповісти
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На свох "2-х", якось надійніше, ніж вдова на білій Ладі.
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13.11.2023 13:36 Відповісти
Яка там "Лада"! В кращому випадку пачка пельменів, вже поцвівших.
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13.11.2023 13:41 Відповісти
цього мабуть теща дістала.
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13.11.2023 13:56 Відповісти
Клал он на бабу и ещё больше надоевшую тёщу.
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13.11.2023 16:24 Відповісти
Run ivan, run!
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13.11.2023 13:39 Відповісти
Навіть в рифму.
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13.11.2023 20:21 Відповісти
Этот интересуется политикой
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13.11.2023 13:39 Відповісти
...или свои мозги не все еще пропил.
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13.11.2023 14:37 Відповісти
Или от расстрела своими же убежал.
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13.11.2023 16:27 Відповісти
Вы хотели сказать "поллитровикой"?
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13.11.2023 16:28 Відповісти
у лоторею вже не виграє.
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13.11.2023 13:41 Відповісти
Наконец-то добежал до своих?
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13.11.2023 13:41 Відповісти
так мило
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13.11.2023 13:46 Відповісти
Природний відбір - виживають найрозумніші!с
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13.11.2023 13:48 Відповісти
Був би розумний, там бы не був. На 100% хотiв 200 000 фублiв на мiсяць заробляти, а коли поняв що не нiчого заплатять, то вирiшив здатись. Там всi кацапи за грошi воюють, там iдейних нема. Нацiя вбивць за грошi.
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13.11.2023 14:05 Відповісти
Видно що з'#бався від "однополчан". Ще якась клепка залишилася і голові.
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13.11.2023 13:48 Відповісти
русскій би виучив толька затєм,
шо нада ж допитувать плєнних
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13.11.2023 14:10 Відповісти
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13.11.2023 16:07 Відповісти
Біжить до нашіх аж гімно з штанів вилітає . Мабуть буде жаліться - " я не знал ..ученія..меня подставили.."
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13.11.2023 16:43 Відповісти
Головне, що наших Героев не буде вбивати та сам
живий зостався...
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13.11.2023 19:07 Відповісти
 
 