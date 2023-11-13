Окупант стрімголов біжить до українських бійців здаватися у полон. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку один окупант здався у полон бійцям 30-ї ОМБр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес здачі у полон зафіксував український безпілотник. На записі видно, як окупант стрімголов біжить полем назустріч українським воїнам. Один із них вказує загарбнику напрям руху, а двоє - тримають на прицілі.
"На Куп'янському напрямку деякі окупанти роблять правильний вибір та здаються в полон. Відео від воїнів 2-го батальйону 30-ї ОМБр", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+23 Амандрапапупа
показати весь коментар13.11.2023 13:36 Відповісти Посилання
+18 Sergei M #570318
показати весь коментар13.11.2023 13:39 Відповісти Посилання
+18 Storm UA
показати весь коментар13.11.2023 13:39 Відповісти Посилання
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шо нада ж допитувать плєнних
живий зостався...