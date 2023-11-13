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Бойцы 47 ОМБр ликвидировали оккупантов, прятавшихся в подбитом БТР. ВИДЕО

Под Авдеевкой группа российских солдат спряталась в ранее подбитом БТР. Тем временем оператор украинского FPV-дрона из 47-й отдельной механизированной бригады с ювелирной точностью влетел в открытый боковой люк бронетехники и ликвидировал оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите также: Два дрона поочередно сбрасывают боеприпасы на вражеский БТР-82А. ВИДЕО

Автор: 

БТР (367) Авдеевка (2444) 47 отдельная механизированная бригада (271)


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Топ комментарии
+22
респект оператору дрона...
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13.11.2023 17:30 Ответить
+21
Це блюдо від ЗСУ називається бтр фарширований підорами в власному соусі!
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13.11.2023 17:27 Ответить
+18
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13.11.2023 17:24 Ответить
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13.11.2023 17:24 Ответить
Хто-хто в рукавичкі...сидів?
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13.11.2023 17:26 Ответить
Це блюдо від ЗСУ називається бтр фарширований підорами в власному соусі!
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13.11.2023 17:27 Ответить
респект оператору дрона...
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13.11.2023 17:30 Ответить
красавчик просто!
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13.11.2023 20:50 Ответить
Ювелірно! Це при тому що дерева "глушили" сигнал і оператору було важко.
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13.11.2023 17:30 Ответить
тук-тук, кто в домике? вам доставка билетов на концерт.
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13.11.2023 17:31 Ответить
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13.11.2023 17:32 Ответить
Якого **я стерненко примазується ?!
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13.11.2023 17:33 Ответить
Скорее ето Цензор который обсерал Стерненка теперь к Стерненку примазуется. Потому что Стерненко собирает деньньги на дроны и его бойцы снимают видео.
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13.11.2023 17:55 Ответить
цензор обсерав Стерненка ? ну ну.
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13.11.2023 18:51 Ответить
Ювелірна робота.
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13.11.2023 17:34 Ответить
орки розбили міф про самі класні, підкопчені латвійські шпроти...
шпроти з орків кращі і підсмажені ліпше
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13.11.2023 17:35 Ответить
Blin , kak ia budu shchas shproti kushat .....
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13.11.2023 18:15 Ответить
А як оце їсти?
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13.11.2023 18:55 Ответить
хорошо бы чтоб не мгновенно...чтоб осознание дошло через боль ...
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13.11.2023 17:36 Ответить
Але ж і гарний кібєніматограф !...
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13.11.2023 17:37 Ответить
дрони - це зброя майбутнього. Оператору - медаль!
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13.11.2023 17:40 Ответить
Мамка не вчила двері в ізбі зачиняти? Тепер комусь прийдеться гівно зі стінок відшкрибати.
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13.11.2023 17:41 Ответить
вот птичка прилетела и АГА
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13.11.2023 17:44 Ответить
Economist с посиланням на РИА Новости
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13.11.2023 17:52 Ответить
РИА Новости з посиланням на боброєдку.
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13.11.2023 22:23 Ответить
шо ты тут брехню строчишь
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13.11.2023 17:53 Ответить
До чого це , до данної новини ?
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13.11.2023 17:57 Ответить
Юра *****
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13.11.2023 19:16 Ответить
Страйк !!! БРАВО ЗСУ !!!
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13.11.2023 17:52 Ответить
Руцький баня,па-чернаму....
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13.11.2023 18:08 Ответить
CREMATORIUM 🔥
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13.11.2023 18:17 Ответить
И от "мавика" не спрятаться, не скрыться.
Орки сраные, скажите, что вам снится.
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13.11.2023 18:28 Ответить
Я б уточнив: "орки дохлые" і далі по тексту.
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13.11.2023 19:51 Ответить
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13.11.2023 18:38 Ответить
Нормально. Россияне одобряют
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13.11.2023 19:38 Ответить
Вот к таким шашлыкам надо было готовится.....
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13.11.2023 20:19 Ответить
Кацапы явно приторможенные - или наколотые или обкуренные.
По ходу они представили, что зашли в бар, а тормоз на входе в упор не видит маневры дрона....
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13.11.2023 20:44 Ответить
Ну, тут без варіантів - виймайте дохляків.
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13.11.2023 21:57 Ответить
Той,що деревину обняв самим прохаваним виявився. Аднапалчанє не пустілі в БТР. Мєст нєт))
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13.11.2023 23:35 Ответить
 
 