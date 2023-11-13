Бойцы 47 ОМБр ликвидировали оккупантов, прятавшихся в подбитом БТР. ВИДЕО
Под Авдеевкой группа российских солдат спряталась в ранее подбитом БТР. Тем временем оператор украинского FPV-дрона из 47-й отдельной механизированной бригады с ювелирной точностью влетел в открытый боковой люк бронетехники и ликвидировал оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+22 Alexandr Петров
показать весь комментарий13.11.2023 17:30 Ответить Ссылка
+21 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий13.11.2023 17:27 Ответить Ссылка
+18 YU ST
показать весь комментарий13.11.2023 17:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шпроти з орків кращі і підсмажені ліпше
Орки сраные, скажите, что вам снится.
По ходу они представили, что зашли в бар, а тормоз на входе в упор не видит маневры дрона....