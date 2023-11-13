Бойцы 47 ОМБр ликвидировали оккупантов, прятавшихся в подбитом БТР. ВИДЕО

Под Авдеевкой группа российских солдат спряталась в ранее подбитом БТР. Тем временем оператор украинского FPV-дрона из 47-й отдельной механизированной бригады с ювелирной точностью влетел в открытый боковой люк бронетехники и ликвидировал оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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