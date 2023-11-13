Бійці 47 ОМБр ліквідували окупантів, які ховались у підбитому БТР. ВIДЕО

Під Авдіївкою група російських солдатів сховалася у раніше враженому БТР. Тим часом оператор українського FPV-дрона з 47-ї окремої механізованої бригади з ювелірною точністю влетів у відкритий бічний люк бронетехніки і ліквідував окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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