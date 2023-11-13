УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4456 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 350 37

Бійці 47 ОМБр ліквідували окупантів, які ховались у підбитому БТР. ВIДЕО

Під Авдіївкою група російських солдатів сховалася у раніше враженому БТР. Тим часом оператор українського FPV-дрона з 47-ї окремої механізованої бригади з ювелірною точністю влетів у відкритий бічний люк бронетехніки і ліквідував окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни 14-ї бригади спинили нічний наступ росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

БТР (282) Авдіївка (2342) 47 окрема механізована бригада (274)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
респект оператору дрона...
показати весь коментар
13.11.2023 17:30 Відповісти
+21
Це блюдо від ЗСУ називається бтр фарширований підорами в власному соусі!
показати весь коментар
13.11.2023 17:27 Відповісти
+18
показати весь коментар
13.11.2023 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.11.2023 17:24 Відповісти
Хто-хто в рукавичкі...сидів?
показати весь коментар
13.11.2023 17:26 Відповісти
Це блюдо від ЗСУ називається бтр фарширований підорами в власному соусі!
показати весь коментар
13.11.2023 17:27 Відповісти
респект оператору дрона...
показати весь коментар
13.11.2023 17:30 Відповісти
красавчик просто!
показати весь коментар
13.11.2023 20:50 Відповісти
Ювелірно! Це при тому що дерева "глушили" сигнал і оператору було важко.
показати весь коментар
13.11.2023 17:30 Відповісти
тук-тук, кто в домике? вам доставка билетов на концерт.
показати весь коментар
13.11.2023 17:31 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 17:32 Відповісти
Якого **я стерненко примазується ?!
показати весь коментар
13.11.2023 17:33 Відповісти
Скорее ето Цензор который обсерал Стерненка теперь к Стерненку примазуется. Потому что Стерненко собирает деньньги на дроны и его бойцы снимают видео.
показати весь коментар
13.11.2023 17:55 Відповісти
цензор обсерав Стерненка ? ну ну.
показати весь коментар
13.11.2023 18:51 Відповісти
Ювелірна робота.
показати весь коментар
13.11.2023 17:34 Відповісти
орки розбили міф про самі класні, підкопчені латвійські шпроти...
шпроти з орків кращі і підсмажені ліпше
показати весь коментар
13.11.2023 17:35 Відповісти
Blin , kak ia budu shchas shproti kushat .....
показати весь коментар
13.11.2023 18:15 Відповісти
А як оце їсти?
показати весь коментар
13.11.2023 18:55 Відповісти
хорошо бы чтоб не мгновенно...чтоб осознание дошло через боль ...
показати весь коментар
13.11.2023 17:36 Відповісти
Але ж і гарний кібєніматограф !...
показати весь коментар
13.11.2023 17:37 Відповісти
дрони - це зброя майбутнього. Оператору - медаль!
показати весь коментар
13.11.2023 17:40 Відповісти
Мамка не вчила двері в ізбі зачиняти? Тепер комусь прийдеться гівно зі стінок відшкрибати.
показати весь коментар
13.11.2023 17:41 Відповісти
вот птичка прилетела и АГА
показати весь коментар
13.11.2023 17:44 Відповісти
Economist с посиланням на РИА Новости
показати весь коментар
13.11.2023 17:52 Відповісти
РИА Новости з посиланням на боброєдку.
показати весь коментар
13.11.2023 22:23 Відповісти
шо ты тут брехню строчишь
показати весь коментар
13.11.2023 17:53 Відповісти
До чого це , до данної новини ?
показати весь коментар
13.11.2023 17:57 Відповісти
Юра *****
показати весь коментар
13.11.2023 19:16 Відповісти
Страйк !!! БРАВО ЗСУ !!!
показати весь коментар
13.11.2023 17:52 Відповісти
Руцький баня,па-чернаму....
показати весь коментар
13.11.2023 18:08 Відповісти
CREMATORIUM 🔥
показати весь коментар
13.11.2023 18:17 Відповісти
И от "мавика" не спрятаться, не скрыться.
Орки сраные, скажите, что вам снится.
показати весь коментар
13.11.2023 18:28 Відповісти
Я б уточнив: "орки дохлые" і далі по тексту.
показати весь коментар
13.11.2023 19:51 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 18:38 Відповісти
Нормально. Россияне одобряют
показати весь коментар
13.11.2023 19:38 Відповісти
Вот к таким шашлыкам надо было готовится.....
показати весь коментар
13.11.2023 20:19 Відповісти
Кацапы явно приторможенные - или наколотые или обкуренные.
По ходу они представили, что зашли в бар, а тормоз на входе в упор не видит маневры дрона....
показати весь коментар
13.11.2023 20:44 Відповісти
Ну, тут без варіантів - виймайте дохляків.
показати весь коментар
13.11.2023 21:57 Відповісти
Той,що деревину обняв самим прохаваним виявився. Аднапалчанє не пустілі в БТР. Мєст нєт))
показати весь коментар
13.11.2023 23:35 Відповісти
 
 