Бійці 47 ОМБр ліквідували окупантів, які ховались у підбитому БТР. ВIДЕО
Під Авдіївкою група російських солдатів сховалася у раніше враженому БТР. Тим часом оператор українського FPV-дрона з 47-ї окремої механізованої бригади з ювелірною точністю влетів у відкритий бічний люк бронетехніки і ліквідував окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+22 Alexandr Петров
показати весь коментар13.11.2023 17:30 Відповісти Посилання
+21 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар13.11.2023 17:27 Відповісти Посилання
+18 YU ST
показати весь коментар13.11.2023 17:24 Відповісти Посилання
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шпроти з орків кращі і підсмажені ліпше
Орки сраные, скажите, что вам снится.
По ходу они представили, что зашли в бар, а тормоз на входе в упор не видит маневры дрона....