Воїни 14-ї бригади спинили нічний наступ росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Вночі на Куп’янському напрямку росіяни намагалися непомітно пройти на позиції українських захисників. Але штурмову групу загарбників розбили бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок безрезультатного штурму росіяни втратили 3 БМП та живу силу.
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vita gunesh
показати весь коментар13.11.2023 16:48 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Александр Чуднивец #474549
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