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Воїни 14-ї бригади спинили нічний наступ росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Вночі на Куп’янському напрямку росіяни намагалися непомітно пройти на позиції українських захисників. Але штурмову групу загарбників розбили бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок безрезультатного штурму росіяни втратили 3 БМП та живу силу.

Дивіться: Знищена російська піхота та розбита ворожа техніка на рубежі 53-ї ОМБр під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

14 окрема механізована бригада (100) БМП (416)


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13.11.2023 16:48 Відповісти
Щира вдячність всім захисникам України...
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13.11.2023 16:48 Відповісти
Мабуть, десь там і резніков, разом з розброньованими своїми поплічниками з Міноборони!! Нарешті, на ділі ЗАХИЩАТИ пішли Україну від московитів *****! ТЦК разом з новим міністром по чесному усе роблять! Як і попередники їх
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13.11.2023 16:52 Відповісти
Кацапська мерзота лізе і лізе.
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13.11.2023 17:12 Відповісти
ВОТ ЭТО ЧЁТКОСТЬ !!!
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13.11.2023 21:14 Відповісти
 
 