Воины 14-й бригады остановили ночное наступление россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Ночью на Купянском направлении россияне пытались незаметно пройти на позиции украинских защитников. Но штурмовую группу захватчиков разбили бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате безрезультатного штурма россияне потеряли 3 БМП и живую силу.

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