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Воины 14-й бригады остановили ночное наступление россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Ночью на Купянском направлении россияне пытались незаметно пройти на позиции украинских защитников. Но штурмовую группу захватчиков разбили бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате безрезультатного штурма россияне потеряли 3 БМП и живую силу.

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14 отдельная механизированная бригада (102) БМП (407)


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13.11.2023 16:48 Ответить
Щира вдячність всім захисникам України...
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13.11.2023 16:48 Ответить
Мабуть, десь там і резніков, разом з розброньованими своїми поплічниками з Міноборони!! Нарешті, на ділі ЗАХИЩАТИ пішли Україну від московитів *****! ТЦК разом з новим міністром по чесному усе роблять! Як і попередники їх
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13.11.2023 16:52 Ответить
Кацапська мерзота лізе і лізе.
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13.11.2023 17:12 Ответить
ВОТ ЭТО ЧЁТКОСТЬ !!!
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13.11.2023 21:14 Ответить
 
 