Воины 14-й бригады остановили ночное наступление россиян на Купянском направлении. ВИДЕО
Ночью на Купянском направлении россияне пытались незаметно пройти на позиции украинских защитников. Но штурмовую группу захватчиков разбили бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате безрезультатного штурма россияне потеряли 3 БМП и живую силу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vita gunesh
показать весь комментарий13.11.2023 16:48 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.11.2023 16:48 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий13.11.2023 16:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий13.11.2023 17:12 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий13.11.2023 21:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль