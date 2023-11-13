Уничтоженная российская пехота и разбитая вражеская техника на рубеже 53 ОМБр под Авдеевкой. ВИДЕО

Бійці 53-ї ОМБр захопили ворожу позицію поблизу Авдіївки, розповіли про перебіг бойових дій та показали ліквідованих окупантів і розтрощену ворожу техніку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эксклюзивная видеозапись из-под Авдеевки опубликована на канале "Бутусов плюс".

"Их было пять или шесть. Пятерых мы точно уничтожили. Один возможно сбежал. Здесь три блиндажа. В одном их было двое. Во втором - двое. И в третьем - один. Двое через бойницу убегали в поле. Мы их за#башили первыми. Один убегал по посадке - его там #бонули. Еще двоих на месте #бонули", - говорит о бое командир роты 53-й ОМБр с позывным Зам.

В общей сложности на захваченной позиции бойцы насчитали по меньшей мере два десятка тел российских оккупантов, которые были ликвидированы в боестолкновениях.

Смотрите также: Атака российских войск на Авдеевку. ВИДЕО

Сейчас они концентрируют атаки на другой посадке - ныне там отрабатывает их тяжелая артиллерия. Кроме того, туда завезли пехоту. Их техника практически не принимает участия в боях - только подъезжает к позициям, десантирует пехоту и уезжает", - рассказывает о ситуации Зам.

Смотрите также: "Боже. Если я умру молодым, впусти меня в рай, потому что в аду я побывал уже сам", - надпись на бронежилете медика с позывным Француз. ФОТО ДНЯ