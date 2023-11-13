РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10038 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 608 13

Уничтоженная российская пехота и разбитая вражеская техника на рубеже 53 ОМБр под Авдеевкой. ВИДЕО

Бійці 53-ї ОМБр захопили ворожу позицію поблизу Авдіївки, розповіли про перебіг бойових дій та показали ліквідованих окупантів і розтрощену ворожу техніку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эксклюзивная видеозапись из-под Авдеевки опубликована на канале "Бутусов плюс".

"Их было пять или шесть. Пятерых мы точно уничтожили. Один возможно сбежал. Здесь три блиндажа. В одном их было двое. Во втором - двое. И в третьем - один. Двое через бойницу убегали в поле. Мы их за#башили первыми. Один убегал по посадке - его там #бонули. Еще двоих на месте #бонули", - говорит о бое командир роты 53-й ОМБр с позывным Зам.

В общей сложности на захваченной позиции бойцы насчитали по меньшей мере два десятка тел российских оккупантов, которые были ликвидированы в боестолкновениях.

Смотрите также: Атака российских войск на Авдеевку. ВИДЕО

Сейчас они концентрируют атаки на другой посадке - ныне там отрабатывает их тяжелая артиллерия. Кроме того, туда завезли пехоту. Их техника практически не принимает участия в боях - только подъезжает к позициям, десантирует пехоту и уезжает", - рассказывает о ситуации Зам.

Смотрите также: "Боже. Если я умру молодым, впусти меня в рай, потому что в аду я побывал уже сам", - надпись на бронежилете медика с позывным Француз. ФОТО ДНЯ

Автор: 

армия РФ (19882) уничтожение (7379) Бутусов Юрий (4390) Авдеевка (2444) 53 отдельная механизированная бригада (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Бутусову за роботу - РЕСПЕКТ!!!
показать весь комментарий
13.11.2023 16:01 Ответить
+7
Дякуємо, ЗСУ!

А сирський-просирський просрав 4-5 км залізниці на північному фланзі Авдіївки - себто вже напівготової лінії укріплення!
Дежавю Дебальцевого, де наші, маючи залізницю, не змогли обладнати гідні опорники на флангах.
Хто там командував? Вірно! Сирський!

Злість бере на атцов-командирів, які нехтують польовою фортифікацією! 👿
показать весь комментарий
13.11.2023 16:00 Ответить
+6
ЩЕ раз шо треба пояснювати народу:

- для рф людина нішо - їх втрати готові бути 3 млн - без проблем. 10 млн - оце уже так шось може і буде. 300 000? - ні про шо

- по друге. Помирати вони йдуть з радістю - роботи в регіонах нема, зп якщо є то мала, а якщо посркть то сімя обезпечана на кілька років
показать весь комментарий
13.11.2023 15:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЩЕ раз шо треба пояснювати народу:

- для рф людина нішо - їх втрати готові бути 3 млн - без проблем. 10 млн - оце уже так шось може і буде. 300 000? - ні про шо

- по друге. Помирати вони йдуть з радістю - роботи в регіонах нема, зп якщо є то мала, а якщо посркть то сімя обезпечана на кілька років
показать весь комментарий
13.11.2023 15:53 Ответить
Щось забагато казок про нечуттєвість русні до втрат.
Якби було так то не вербували б найманців на кубі і в непалі.
А жити всі хочуть, навіть орки...
показать весь комментарий
13.11.2023 16:00 Ответить
А хто сказав те шо вони вербують всіх не означає шо у них чутливість до свої нульова? - в них буде бідне населення, покірне і накачане пропагандою - піде як миле
показать весь комментарий
13.11.2023 16:02 Ответить
Не факт!
Картоха і горілка буде - не підуть😂
показать весь комментарий
13.11.2023 16:05 Ответить
3 млн без проблем? Сказоньки кремлівські не розносите. 3 млн. трупів, то дає ще стількиж інвалідів, і 3 млн. комісованих з важкими травмами. Враховуючи, що у цапів всього мільйонів 30-40 придатного для війни чоловічого населення це катастрофічні втрати. Виття буде від Находки до Кенігсбергу.
показать весь комментарий
13.11.2023 19:58 Ответить
Все вірно!
Ресурс, який скоро скінчиться у кацапів це саме люди (точніше - бидло).
Вже зараз "контрактнику" дають одразу 10 тис у є "підйомних" та 2-3 тис зарплати.
Але бажаючих кацапів здихати стає все менше
показать весь комментарий
13.11.2023 16:03 Ответить
Дякуємо, ЗСУ!

А сирський-просирський просрав 4-5 км залізниці на північному фланзі Авдіївки - себто вже напівготової лінії укріплення!
Дежавю Дебальцевого, де наші, маючи залізницю, не змогли обладнати гідні опорники на флангах.
Хто там командував? Вірно! Сирський!

Злість бере на атцов-командирів, які нехтують польовою фортифікацією! 👿
показать весь комментарий
13.11.2023 16:00 Ответить
Бутусову за роботу - РЕСПЕКТ!!!
показать весь комментарий
13.11.2023 16:01 Ответить
та не блюрте, ми нормально сприймаємо дохлих кацапів
показать весь комментарий
13.11.2023 16:16 Ответить
Як відказники-ухилянти привладні, ЛЕГКО, по Оманськи, злили територію України, а тепер Українці її відвойовують у московитів *****!!
За такі наслідки та загибель Українців, привладним НЕОБХІДНО НЕСТИ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
ГенПрокурор та керівник ДБР сором'язливо в очі Українцям дивляться, жуючи соплі!
показать весь комментарий
13.11.2023 16:59 Ответить
Дослівно The Economist: "За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських солдатів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені".

Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.

За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/18/7167818/ "Європейська правда" із посиланням на https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs The Economist
показать весь комментарий
13.11.2023 17:46 Ответить
Вражину треба бити не тількі на фронті
показать весь комментарий
13.11.2023 23:01 Ответить
 
 