Уничтоженная российская пехота и разбитая вражеская техника на рубеже 53 ОМБр под Авдеевкой. ВИДЕО
Бійці 53-ї ОМБр захопили ворожу позицію поблизу Авдіївки, розповіли про перебіг бойових дій та показали ліквідованих окупантів і розтрощену ворожу техніку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эксклюзивная видеозапись из-под Авдеевки опубликована на канале "Бутусов плюс".
"Их было пять или шесть. Пятерых мы точно уничтожили. Один возможно сбежал. Здесь три блиндажа. В одном их было двое. Во втором - двое. И в третьем - один. Двое через бойницу убегали в поле. Мы их за#башили первыми. Один убегал по посадке - его там #бонули. Еще двоих на месте #бонули", - говорит о бое командир роты 53-й ОМБр с позывным Зам.
В общей сложности на захваченной позиции бойцы насчитали по меньшей мере два десятка тел российских оккупантов, которые были ликвидированы в боестолкновениях.
Сейчас они концентрируют атаки на другой посадке - ныне там отрабатывает их тяжелая артиллерия. Кроме того, туда завезли пехоту. Их техника практически не принимает участия в боях - только подъезжает к позициям, десантирует пехоту и уезжает", - рассказывает о ситуации Зам.
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- для рф людина нішо - їх втрати готові бути 3 млн - без проблем. 10 млн - оце уже так шось може і буде. 300 000? - ні про шо
- по друге. Помирати вони йдуть з радістю - роботи в регіонах нема, зп якщо є то мала, а якщо посркть то сімя обезпечана на кілька років
Якби було так то не вербували б найманців на кубі і в непалі.
А жити всі хочуть, навіть орки...
Картоха і горілка буде - не підуть😂
Ресурс, який скоро скінчиться у кацапів це саме люди (точніше - бидло).
Вже зараз "контрактнику" дають одразу 10 тис у є "підйомних" та 2-3 тис зарплати.
Але бажаючих кацапів здихати стає все менше
А сирський-просирський просрав 4-5 км залізниці на північному фланзі Авдіївки - себто вже напівготової лінії укріплення!
Дежавю Дебальцевого, де наші, маючи залізницю, не змогли обладнати гідні опорники на флангах.
Хто там командував? Вірно! Сирський!
Злість бере на атцов-командирів, які нехтують польовою фортифікацією! 👿
За такі наслідки та загибель Українців, привладним НЕОБХІДНО НЕСТИ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
ГенПрокурор та керівник ДБР сором'язливо в очі Українцям дивляться, жуючи соплі!
Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.
За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/18/7167818/ "Європейська правда" із посиланням на https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs The Economist