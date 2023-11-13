Оккупант жалуется, что путин совершил геноцид по отношению к бурятам. ВИДЕО

Россиянин Степанов Андрей родом из Улан-Удэ служил оператором-наводчиком танка Т-72Б3. Его взяли в плен во время недавней попытки наступления 37-й отдельной мотострелковой бригады мо рф в районе Урожайного после того, как его танк взорвался на мине. Степанов считает, что путин совершил геноцид по отношению к бурятам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

По словам оккупанта, это мнение разделяют и другие выходцы из региона. Их очень возмущает соотношение потерь жителей Бурятии по сравнению с другими регионами россии.

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