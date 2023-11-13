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Оккупант жалуется, что путин совершил геноцид по отношению к бурятам. ВИДЕО

Россиянин Степанов Андрей родом из Улан-Удэ служил оператором-наводчиком танка Т-72Б3. Его взяли в плен во время недавней попытки наступления 37-й отдельной мотострелковой бригады мо рф в районе Урожайного после того, как его танк взорвался на мине. Степанов считает, что путин совершил геноцид по отношению к бурятам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

По словам оккупанта, это мнение разделяют и другие выходцы из региона. Их очень возмущает соотношение потерь жителей Бурятии по сравнению с другими регионами россии.

Смотрите также: Оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен. ВИДЕО

Автор: 

россия (96413) Бурятия (52) пленные (2189)


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Топ комментарии
+48
Після Бучі та Ірпеня брати в полон бурятів западло. Як цей чортило проскочив?
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13.11.2023 23:27 Ответить
+43
Цьому опухшому алконавту ніхто не заважав втекти в Монголію, що і зробили тисячі справжніх бурят цілими селами. А це чмо абсолютно свідомо і добровільно приїхало в Украну за 8000 км. вбивати і грабувати.
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13.11.2023 23:32 Ответить
+30
з бурятів треба буде щє окремо спросити
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13.11.2023 23:23 Ответить
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13.11.2023 23:22 Ответить
з бурятів треба буде щє окремо спросити
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13.11.2023 23:23 Ответить
Их можно использовать толко как рабов. И даже рабы из них херовые.
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14.11.2023 00:37 Ответить
Всіх косооких чаморів-бурятів в 200 .
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14.11.2023 10:50 Ответить
Після Бучі та Ірпеня брати в полон бурятів западло. Як цей чортило проскочив?
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13.11.2023 23:27 Ответить
ну попався в запалі не відрізниш де бурят а де рузге
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14.11.2023 02:36 Ответить
... може він в балаклаві був...
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14.11.2023 04:45 Ответить
Це кодло дійсно не відрізнити. Та запухлий з перепою кацап такий же косорилий,як у бурят!
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14.11.2023 09:56 Ответить
Всех бурятов - под буряк.
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13.11.2023 23:30 Ответить
Цьому опухшому алконавту ніхто не заважав втекти в Монголію, що і зробили тисячі справжніх бурят цілими селами. А це чмо абсолютно свідомо і добровільно приїхало в Украну за 8000 км. вбивати і грабувати.
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13.11.2023 23:32 Ответить
200.000 дерев'яних в бурятских степах неваляютца.
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13.11.2023 23:53 Ответить
Де він ******* прізвище?!
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13.11.2023 23:33 Ответить
Та всі вони росіяни на одну пику, вбив якось іншого росіянина та забрав паспорт
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13.11.2023 23:36 Ответить
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13.11.2023 23:38 Ответить
...в них же по два ймення і прізвища одне національне, а друге для рузьге
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14.11.2023 06:02 Ответить
Так вырождаются кацапы(кацап злигався з буряткою).
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14.11.2023 09:54 Ответить
Так шо не верьте тому напiвкацапо-буряту. Ему стрындеть, шо на 3 пальца юринь сделать.
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14.11.2023 10:03 Ответить
Незважаючи на те, що буряти складають 0,3% населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії, це пояснюється тим, що в Бурятії і до війни було багато військових частин.

Бурятія - прикордонний регіон, плюс дуже високий рівень безробіття і низька якість життя, ці фактори сприяли популярності контрактної служби в армії в регіоні.
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13.11.2023 23:35 Ответить
Україна має допомогти поневоленим народам у процесі деколонізації росії не лише тому, що це вирішить проблему України, а й тому, що це вирішить проблему всього Світу.
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14.11.2023 00:27 Ответить
Ті драні поневолені були чи не в більшості. До кобздона таких поневолених.
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14.11.2023 00:29 Ответить
Саме знищенням цих уйобків ми допомагаємо їх нащадкам усвідомити свою хибну орієнтацію. Нічим окрім кулі в голову ми допомогти алконавтам не можемо.
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14.11.2023 01:03 Ответить
тільки дурні неуки-хохли думають, що вони найрозумніші, а українці використовують "закон важіля".

Закон рівноваги, який він сформулював, використовується донині і звучить так: «зусилля, помножене на плече прикладання сили, дорівнює навантаженню, помноженому на плече прикладання навантаження, де плече прикладання сили - це відстань від точки прикладання сили до опори, а плече прикладання навантаження - це відстань від точки прикладання навантаження до опори». За легендою, усвідомивши значення свого відкриття, Архімед вигукнув: «Дайте мені точку опори, і я переверну Землю!»

"допомога поневоленим народам" - це і є плече прикладання навантаження
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14.11.2023 07:27 Ответить
Ну і яким "поневоленим народам" ти вже допоміг, "Мірон", похвастайся!
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14.11.2023 10:24 Ответить
З якою метою цікавишшся, боте з 2023 р?
По заданію "Буратіно"?
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15.11.2023 07:51 Ответить
"Хохли" кажеш. Десь я вже таке читав ...
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14.11.2023 10:38 Ответить
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14.11.2023 10:41 Ответить
О, згадав ... - "за поребриком"
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14.11.2023 10:56 Ответить
Мені напевно просто не пощастило зустрічати тексти, де ...
Вірменин говорив би: Ось ми, ХАЧІ, ... і далі за довільним текстом;
Таджик говорив би: Ось ми, ЧУРКИ, ... і далі за довільним текстом;
...
Далі можеш продовжити самостійно.
Ну, і хто ТИ? Зі своїм - "дурні неуки-хохли"?
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15.11.2023 11:23 Ответить
довбодятел, йди здай екзамени в Трускавецький Аніверситет, а потім і будеш п....
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16.11.2023 22:53 Ответить
Бовтати в болоті важелем (не зважаючи на міцну точку опори) марна справа - бруд і слиз зісковзує...
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14.11.2023 12:26 Ответить
Tak siday na tank i vpered na moskvy
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13.11.2023 23:35 Ответить
Какой геноцит бурятов? Нет никаких бурятов, сами же отказались от корней, вот и не нойте https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
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13.11.2023 23:35 Ответить
*****, просто не можу зупинити сльози, так жалко тих бурятів.
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13.11.2023 23:37 Ответить
обережно, клаву зальєш
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14.11.2023 08:50 Ответить
патілєном прийшлось застелить.
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14.11.2023 21:28 Ответить
😆
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14.11.2023 09:16 Ответить
щось зажерся кацап Степанов Андрій, кацапи ж недоїдають і так не виглядають , а може він і не "степанов"
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13.11.2023 23:43 Ответить
То він з голодухи розпух
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14.11.2023 11:23 Ответить
Бурят по имени Степанов Андрей ? Разве уже только это не геноцид ?
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13.11.2023 23:46 Ответить
То просто кацап з бодуняки
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14.11.2023 01:34 Ответить
Степанов Андрей? Бурят? Товстий? Ще й знає слово геноцид? Фантастика!
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13.11.2023 23:51 Ответить
Буряти самі злобні тварі....знищити всіх.
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13.11.2023 23:51 Ответить
москаль сама злобна тварюка
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14.11.2023 01:05 Ответить
росія зробила з бурятів - кацапів. Там такий геноцид був, це пісєц. Деградація повна, спланована, і вдала. Декілька поколінь без грошей, перспектив, і необмеженим доступом до алкоголя - і вони готові на будь-які звірства. А зараз їх утилізують, бо регіон багатий на ресурси.
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14.11.2023 02:14 Ответить
"Oткочёвки в Монголию с приграничных территорий происходили до революции довольно часто. Буряты мигрировали в Монголию и во времена присоединения региона к России в XVII веке. Но формирование основного бурятского этнического анклава в Монголии произошло в результате массового переселения в конце XIX - первой трети XX века.

Вторая волна бурят-переселенцев бежала от революции и ражданской войны со всем скарбом и скотом. Третья волна уходила от советской власти. По всем признакам репрессии носили характер этнических чисток: исследователи приводят ужасающую цифру - от репрессий пострадало до 90% мужского населения бурятского происхождения.

Буряты не получили статуса репрессированного народа в СССР, потому что не подвергались массовой депортации, как калмыки, чеченцы, крымские татары... Однако под каток репрессий попали десятки тысяч бурят: по результатам переписи населения в 1926 году численность бурят в СССР составляла 237 501 человек. В 1920-30-е годы в результате коллективизации тысячи раскулаченных были сосланы на север Красноярского края, в Туруханскую тундру.
В ходе сталинских репрессий в 1937 году все высшее руководство Бурят-Монгольской АССР было расстреляно или сослано в концлагеря.
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13.11.2023 23:52 Ответить
Власть в России никогда не была заинтересована в том, чтобы буряты стали многочисленным, сильным и самодостаточным народом. Логика власти проста: чем меньше бурят проживает на стратегически важном участке Транссиба, на границе с Монголией и Китаем и по обе стороны озера Байкал, тем меньше беспокойств по поводу каких-либо поползновений на сепаратизм. Именно эти соображения стояли за решением о разделе Бурят-Монгольской республики на пять частей, когда 26 сентября 1937 года республика лишилась 40% своей территории. Именно поэтому репрессии в Бурят-Монголии коснулись в первую очередь бурят.
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13.11.2023 23:53 Ответить
Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж после разговора с лидером Бурятского национального демократического движения Доржо Дугаровым выпустил видеообращение, в котором призвал Путина прекратить войну и заверил бурят, калмыков и тувинцев, которые хотят избежать мобилизации в том, что Монголия примет их с распростертыми объятиями и открытыми сердцами."
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13.11.2023 23:56 Ответить
"С момента объявления мобилизации тысячи и тысячи беженцев из Бурятии пересекают границу с Монголией - на самолётах, поездах, автобусах. Тысячи автомобилей растянулись в многокилометровую очередь на пограничном пункте в Кяхте."
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13.11.2023 23:58 Ответить
"70 лет нам вдалбливали в головы, что буряты - не монголы, что буряты добровольно присоединились к России-матушке, защитившей их от гнёта монгольских феодалов. Отобрали язык, так что выросло несколько поколений русскоязычных бурят, не знающих родного языка и оттого стесняющихся общаться с монголами... Сейчас в сознании бурятского общества происходит сдвиг. Мы видим, как цинично и подло к нам, бурятам, и другим народам относится Россия, как нас бросают первыми на убой, как клевещут и вешают на нас военные преступления, совершенные "крепкими славянскими парнями". Как называют нас "чурками", "косоглазыми", избивают в метро, отказываются сдавать жильё, принимать на работу. Как целенаправленно уничтожают наши языки и бросают погибать за мифический "русский мир" в Украине. Мы также видим поддержку и солидарность со стороны наших настоящих, а не самопровозглашённых братьев."
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14.11.2023 00:00 Ответить
Віктор Лінарчук з Канади міцно взявся за тему бурятів ! Що це означає?
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14.11.2023 08:27 Ответить
Підтримує бурятський сепаратизм.
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14.11.2023 09:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NNaoL0BWLGU Пропавший Степанов всплыл в Украине
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13.11.2023 23:59 Ответить
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14.11.2023 01:20 Ответить
Ордынским чурка самое место на параше!!
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14.11.2023 00:03 Ответить
За яйця їх до нас тягли? Заставляли вбивати та гвалтувати?
Ніяких обмінів - нахер *********** валити.
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14.11.2023 00:27 Ответить
Хай цей Андрій Стєпанов по-бурятські щось скаже. А то є підозра, що ніхрєна він не бурят, а "етнічний росіянин".
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14.11.2023 01:04 Ответить
Отож, може й е у нього краплинка бурятської крові, а так закацаплений на 99 відсотків.Приперлося воно в Україну гроші заробляти на вбивствах українців, а як в полон потрапило, то почав скиглити та казочки розповідати, чи він перший такий.Немае їм віри!
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14.11.2023 11:35 Ответить

Звідки беруться буряти:
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14.11.2023 01:08 Ответить
Гризло кирзове - якого дідька полізло на Україну?
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14.11.2023 01:25 Ответить
Та якось похій, як вони називають себе: чи то бурятами, чи то тувинцями, чи то руZZкімі. То різні сорти одного гівна - кацапів.
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14.11.2023 01:51 Ответить
Вчора слухав бурята-історика, який воює у ЗСУ, втік з рашки. Каже, поліз у архіви, і посивів - прочитав як саме Бурятія була анексована: проведені масові зачистки, лишили рідної мови та доступу до своїх ресурсів (а там і Байкал, і купа копалин). Навіть газу не має регіон, все на дровах, хоча дві труби йдуть - все на Китай. Алкоголь, немає роботи, дебілізація населення, деградація людей до рівня рефлексів. Тобто окацапились на 100%. Тюрма народів... І це майбутнє, що світить нам, якщо рашка нас захопить, або якщо вона відновиться після перемир'я.
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14.11.2023 02:07 Ответить
Якщо білоруси не захотіли щоб Лука їх "загеноцидив" (бо вмирать в Україні не захотіли) - вони в березні 2022 року підняли пасивний бунт під Михайло-Коцюбинським Ціла бригада відмовилась іти на Чернігів покидала техніку та офіцерів і пішла пішки в Білорусь А ці "мавпи косоокі" надіялися "заработать денех" накрастися "и с пабедаю - дамой" Не вийшло! А тепер скавчать про "генацид"! Повернеться додому - буде розказувать що таке говорив бо "хахлы расстрелять гразились"!
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14.11.2023 02:38 Ответить
ага бо багто іх подохло бо вони як раз у танчик поміщаются добре а літають ще краще коли бк рве
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14.11.2023 02:42 Ответить
Оце влучно!!!
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14.11.2023 11:38 Ответить
Слышали бы вы какой бред несут пленные украинцы. То что так поступают с пленными омерзительно. Грязная война во всех смыслах.
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14.11.2023 02:58 Ответить
заблокируйте по IP кацапа, закосившего от потешного войска чмобиков
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14.11.2023 10:13 Ответить
Любитель милиционера Золкина, забившего человека насмерть на службе и даже не отсидевшего за это?
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14.11.2023 10:33 Ответить
Його діда звали Бирдгрдин Орг, а він став Андрійом Стєпановив. Отак на світ з'являються рускіє.
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14.11.2023 07:01 Ответить
"Русский-русский, а глаз то узкий ."
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14.11.2023 11:42 Ответить
Чурка є чурка воно прийшло на чужу землю насаджувати "русский мир", чожої імперії ,чужі ідеї тому і здихайте якщо мозгів нема.
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14.11.2023 07:40 Ответить
Бурятские консерві скулят.
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14.11.2023 09:14 Ответить
Там ставочок такий єсть, Байкал ,вродє, так от, то найбільший резервуар прісної води на планеті. Ресурс знатний. Тому ніяких індєйцов кремляді тама ненадо. Проіпать цю воду вони планують самі.
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14.11.2023 09:31 Ответить
Шоб ті буряти всі виздихали, тварі мєрзкі.
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14.11.2023 09:45 Ответить
Улан-Уде статистика кількості населення в місті:
2002 рік - 359 тис.
2010 - 404 тобто +45 тис.
2016 - 431 +27
2021 - 438 +7
2023 - 436 -2
Тобто зріст населення став негативним, але до стану 2002 року ще далеко, вмирайте далі ...
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14.11.2023 09:45 Ответить
Всі ці резерванти - вірні раби московського хана. А кавказьці ще й правляча каста Орди. Така реальність, а не наші казкові уявлення з 90-х про Мордор. Тому ніхто там не заслуговує на "розуміння", бо розуміють тільки силу і ******* приниження.
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14.11.2023 09:48 Ответить
А где бурятский рэп?
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14.11.2023 09:57 Ответить
там же где и бурятский рокенрол
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14.11.2023 14:40 Ответить
Зелене шапіто допустило черговий про ..б - замість того - щоб створювати підтримку національних рухів малих народів в збройній боротьбі проти гніту Московії - єдине що воно може - це культивувати хейт та зневагу до них серед пересічного українця.
Хоча наприклад етнічиних українців в лавах Московії в рази більше чим тих самих бурятів.
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14.11.2023 10:32 Ответить
Чомусь до цих підарів прозріння сходить тільки в полоні. Це викликає сумніви щодо щирості...
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14.11.2023 10:53 Ответить
Яка там щирість???Звичайний інстинкт самозбереження.Мріють на обмін потрапити, от і розказують те, що, на їхню думку, буде викликати співчуття до них "бідненьких, поневолених"
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14.11.2023 11:49 Ответить
Дайош БНР!
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14.11.2023 10:54 Ответить
Представник бурятського населення руками якого путін проводив геноцид українського народу, люди які пережили ці жахіття, відзначають бурят як жорстоких тварин, і він взиває ще про геноцид, виходить в цього населення ще і брак не тільки людяності, а і совісті.
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14.11.2023 11:08 Ответить
Це не путін-це закон бумеранга чи карма,як подобається.Сумно,те що поки чекаємо в бурятії-Бучу помножену на100..
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14.11.2023 11:12 Ответить
Рожденные бурить - думать не могут!
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14.11.2023 12:58 Ответить
 
 