Оккупант жалуется, что путин совершил геноцид по отношению к бурятам. ВИДЕО
Россиянин Степанов Андрей родом из Улан-Удэ служил оператором-наводчиком танка Т-72Б3. Его взяли в плен во время недавней попытки наступления 37-й отдельной мотострелковой бригады мо рф в районе Урожайного после того, как его танк взорвался на мине. Степанов считает, что путин совершил геноцид по отношению к бурятам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
По словам оккупанта, это мнение разделяют и другие выходцы из региона. Их очень возмущает соотношение потерь жителей Бурятии по сравнению с другими регионами россии.
Топ комментарии
+48 НБ
показать весь комментарий13.11.2023 23:27 Ответить Ссылка
+43 НБ
показать весь комментарий13.11.2023 23:32 Ответить Ссылка
+30 Alex Bylim #199631
показать весь комментарий13.11.2023 23:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бурятія - прикордонний регіон, плюс дуже високий рівень безробіття і низька якість життя, ці фактори сприяли популярності контрактної служби в армії в регіоні.
Закон рівноваги, який він сформулював, використовується донині і звучить так: «зусилля, помножене на плече прикладання сили, дорівнює навантаженню, помноженому на плече прикладання навантаження, де плече прикладання сили - це відстань від точки прикладання сили до опори, а плече прикладання навантаження - це відстань від точки прикладання навантаження до опори». За легендою, усвідомивши значення свого відкриття, Архімед вигукнув: «Дайте мені точку опори, і я переверну Землю!»
"допомога поневоленим народам" - це і є плече прикладання навантаження
По заданію "Буратіно"?
Вірменин говорив би: Ось ми, ХАЧІ, ... і далі за довільним текстом;
Таджик говорив би: Ось ми, ЧУРКИ, ... і далі за довільним текстом;
...
Далі можеш продовжити самостійно.
Ну, і хто ТИ? Зі своїм - "дурні неуки-хохли"?
Вторая волна бурят-переселенцев бежала от революции и ражданской войны со всем скарбом и скотом. Третья волна уходила от советской власти. По всем признакам репрессии носили характер этнических чисток: исследователи приводят ужасающую цифру - от репрессий пострадало до 90% мужского населения бурятского происхождения.
Буряты не получили статуса репрессированного народа в СССР, потому что не подвергались массовой депортации, как калмыки, чеченцы, крымские татары... Однако под каток репрессий попали десятки тысяч бурят: по результатам переписи населения в 1926 году численность бурят в СССР составляла 237 501 человек. В 1920-30-е годы в результате коллективизации тысячи раскулаченных были сосланы на север Красноярского края, в Туруханскую тундру.
В ходе сталинских репрессий в 1937 году все высшее руководство Бурят-Монгольской АССР было расстреляно или сослано в концлагеря.
Ніяких обмінів - нахер *********** валити.
Звідки беруться буряти:
2002 рік - 359 тис.
2010 - 404 тобто +45 тис.
2016 - 431 +27
2021 - 438 +7
2023 - 436 -2
Тобто зріст населення став негативним, але до стану 2002 року ще далеко, вмирайте далі ...
Хоча наприклад етнічиних українців в лавах Московії в рази більше чим тих самих бурятів.