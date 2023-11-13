Окупант скаржиться, що путін вчинив геноцид по відношенню до бурятів. ВIДЕО
Росіянин Степанов Андрій родом з Улан-Уде, він служив оператором-навідником танку Т-72Б3. Його взяли у полон під час нещодавньої спроби наступу 37-ої окремої мотострілецької бригади мо рф в районі Урожайного після того, як його танк підірвався на міні. Степанов вважає, що путін вчинив геноцид по відношенню до бурятів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
За словами окупанта, цю думку поділяють і інші вихідці з регіону. Їх дуже обурює співвідношення втрат жителів Бурятії порівняно з іншими регіонами росії.
Топ коментарі
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+30 Alex Bylim #199631
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Бурятія - прикордонний регіон, плюс дуже високий рівень безробіття і низька якість життя, ці фактори сприяли популярності контрактної служби в армії в регіоні.
Закон рівноваги, який він сформулював, використовується донині і звучить так: «зусилля, помножене на плече прикладання сили, дорівнює навантаженню, помноженому на плече прикладання навантаження, де плече прикладання сили - це відстань від точки прикладання сили до опори, а плече прикладання навантаження - це відстань від точки прикладання навантаження до опори». За легендою, усвідомивши значення свого відкриття, Архімед вигукнув: «Дайте мені точку опори, і я переверну Землю!»
"допомога поневоленим народам" - це і є плече прикладання навантаження
По заданію "Буратіно"?
Вірменин говорив би: Ось ми, ХАЧІ, ... і далі за довільним текстом;
Таджик говорив би: Ось ми, ЧУРКИ, ... і далі за довільним текстом;
...
Далі можеш продовжити самостійно.
Ну, і хто ТИ? Зі своїм - "дурні неуки-хохли"?
Вторая волна бурят-переселенцев бежала от революции и ражданской войны со всем скарбом и скотом. Третья волна уходила от советской власти. По всем признакам репрессии носили характер этнических чисток: исследователи приводят ужасающую цифру - от репрессий пострадало до 90% мужского населения бурятского происхождения.
Буряты не получили статуса репрессированного народа в СССР, потому что не подвергались массовой депортации, как калмыки, чеченцы, крымские татары... Однако под каток репрессий попали десятки тысяч бурят: по результатам переписи населения в 1926 году численность бурят в СССР составляла 237 501 человек. В 1920-30-е годы в результате коллективизации тысячи раскулаченных были сосланы на север Красноярского края, в Туруханскую тундру.
В ходе сталинских репрессий в 1937 году все высшее руководство Бурят-Монгольской АССР было расстреляно или сослано в концлагеря.
Ніяких обмінів - нахер *********** валити.
Звідки беруться буряти:
2002 рік - 359 тис.
2010 - 404 тобто +45 тис.
2016 - 431 +27
2021 - 438 +7
2023 - 436 -2
Тобто зріст населення став негативним, але до стану 2002 року ще далеко, вмирайте далі ...
Хоча наприклад етнічиних українців в лавах Московії в рази більше чим тих самих бурятів.