Окупант скаржиться, що путін вчинив геноцид по відношенню до бурятів. ВIДЕО

Росіянин Степанов Андрій родом з Улан-Уде, він служив оператором-навідником танку Т-72Б3. Його взяли у полон під час нещодавньої спроби наступу 37-ої окремої мотострілецької бригади мо рф в районі Урожайного після того, як його танк підірвався на міні. Степанов вважає, що путін вчинив геноцид по відношенню до бурятів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

За словами окупанта, цю думку поділяють і інші вихідці з регіону. Їх дуже обурює співвідношення втрат жителів Бурятії порівняно з іншими регіонами росії.

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