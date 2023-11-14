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В оккупированном Донецке раздались взрывы. ВИДЕО

В оккупированном Донецке раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой слышны звуки "бавовны" и виден столб дыма от взрыва, публикуются в соцсетях.

Читайте: Захватчики в оккупированном Донецке приговорили украинского морпеха Завалецкого к 30 годам заключения

Файл, опубликованный кремлевскими пропагандистами и RT, называется "ВМАКЕЕВКЕ(2)". Так что, вероятно, взрывы прогремели именно там.

В оккупированном Донецке раздались взрывы 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": россия созывает Совбез ООН из-за взрыва в оккупированном Донецке и расследования подрыва "Северного потока"

Автор: 

взрыв (6824) Донецьк (6323) Макеевка (458)


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Топ комментарии
+20
Дамбят наші Бамбас , айайяй
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14.11.2023 14:57 Ответить
+12
Ну хіба можна порівняти як обстрілюють Донецьк ,з тим в що перетворили рашисти Харків чи Херсон ,я вже ине кажу що вони майже стерли: Маріуполь ,Северодонецьк ,Бахмут ,Авдієвку та інші міста ? в нас дуже переживають що там "наші люди" там в переважній більшості наші вороги ,вони принесли цей "русский мир".
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14.11.2023 15:33 Ответить
+9
Нехай шахтарі у відповідь постукають касками по бруківці
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14.11.2023 15:13 Ответить
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Дамбят наші Бамбас , айайяй
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14.11.2023 14:57 Ответить
Нехай шахтарі у відповідь постукають касками по бруківці
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14.11.2023 15:13 Ответить
Сьогодні біля нас було святково: і "Хаймарсами" по одній і по дві, і "Ескалібурами" і просто "Цезарями"!
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14.11.2023 15:01 Ответить
єто где в словакии такие боевые действия?)
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14.11.2023 15:05 Ответить
Мабуть треба поміняти логін на "Я користуюсть СтарЛінком".
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14.11.2023 15:09 Ответить
А я через СтарЛінк майже завжди поляк!
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14.11.2023 15:22 Ответить
Україна йде..
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14.11.2023 15:25 Ответить
А шо за 10 рокiв вiйни ще не звiльнили Донецьк вiд окупантiв? Жах !
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14.11.2023 15:30 Ответить
первые пять лет только они имели право обстреливать.
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14.11.2023 15:44 Ответить
За перші 5 років повернули дві третини окупований територій, а потім наріТ устАл і вирішив все повернути окупантам взад, й нових підкинути.
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14.11.2023 16:25 Ответить
Чайка Вітання! Знову будемо сперечатися ! Твій Йєтя за весь час не зробив жодної ракети! Жодної !!
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14.11.2023 16:43 Ответить
Для того, щоб робити ракети, потрібно їх створити, випробувати і налагодити виробництво. Це, якщо ви не знали.
Так от мій президент Порошенко зробив все для того, щоб налагодити серійне виробництво, після чого, обраний мудрими наріТний презЕдент, все знищив.
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14.11.2023 17:46 Ответить
Ну може так , в вiйсковi теми краще глибоко не лізти .....
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14.11.2023 17:54 Ответить
Ну хіба можна порівняти як обстрілюють Донецьк ,з тим в що перетворили рашисти Харків чи Херсон ,я вже ине кажу що вони майже стерли: Маріуполь ,Северодонецьк ,Бахмут ,Авдієвку та інші міста ? в нас дуже переживають що там "наші люди" там в переважній більшості наші вороги ,вони принесли цей "русский мир".
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14.11.2023 15:33 Ответить
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14.11.2023 17:58 Ответить
Уже и путєн "ввёл"...
Не помогает - дамбят бимбас.
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14.11.2023 21:00 Ответить
 
 