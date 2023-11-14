В оккупированном Донецке раздались взрывы. ВИДЕО

В оккупированном Донецке раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой слышны звуки "бавовны" и виден столб дыма от взрыва, публикуются в соцсетях.

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Файл, опубликованный кремлевскими пропагандистами и RT, называется "ВМАКЕЕВКЕ(2)". Так что, вероятно, взрывы прогремели именно там.

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