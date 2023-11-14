В оккупированном Донецке раздались взрывы. ВИДЕО
В оккупированном Донецке раздались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой слышны звуки "бавовны" и виден столб дыма от взрыва, публикуются в соцсетях.
Файл, опубликованный кремлевскими пропагандистами и RT, называется "ВМАКЕЕВКЕ(2)". Так что, вероятно, взрывы прогремели именно там.
Топ комментарии
+20 Amber
показать весь комментарий14.11.2023 14:57 Ответить Ссылка
+12 володимир омельянов
показать весь комментарий14.11.2023 15:33 Ответить Ссылка
+9 Евгений Magirus
показать весь комментарий14.11.2023 15:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так от мій президент Порошенко зробив все для того, щоб налагодити серійне виробництво, після чого, обраний мудрими наріТний презЕдент, все знищив.
Не помогает - дамбят бимбас.