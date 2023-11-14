В Краснодарском крае россии пожар в воинской части. ВИДЕО
В городе Курганинске в Краснодарском крае россии произошел масштабный пожар на территории воинской части. В сети распространяется информация, что на территории города расположены 242-й отдельный мостовой железнодорожный батальон и 211-й отдельный железнодорожный батальон механизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.
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Курили папиросы
Один не докурил,
Собаке подарил
Собака побежала,
Директору сказала
Директор удивился
И в бочку провалился
А в бочке тараканы
Играют в барабаны
А один - слепой,
Играет колбасой.
(3-4 года)
Полная неразбериха. Почему собаке? Почему собака пошла закладывать матросов? И за что - за курение или щедрый подарок? При чем тут директор, он же матросам никто? Хотя, скорее всего, директор - воплощение некоей абсолютной власти, даже, наверно, главнее воспитателя.
Но чему он удивился? Говорящей собаке? Курящим матросам? Тому. что матрос подарил папиросу собаке? Откуда бочка?
Мотив колбасы, естественно, фаллический. Таракан играет, безусловно, excuse me my French, своей колбасой.
яке відношення кораблі черноморського флоту мають до залізничнодорожних платформ ?
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тоді вона *****...
отразілі свєт с Вєнєриявляются очєнь взривоопаснимі
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