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В Краснодарском крае россии пожар в воинской части. ВИДЕО

В городе Курганинске в Краснодарском крае россии произошел масштабный пожар на территории воинской части. В сети распространяется информация, что на территории города расположены 242-й отдельный мостовой железнодорожный батальон и 211-й отдельный железнодорожный батальон механизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.

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Автор: 

военная база (218) пожар (5983) россия (96455)


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Топ комментарии
+11
Накурились, чи обісрались??
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14.11.2023 22:32 Ответить
+11
І те і інше
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14.11.2023 22:36 Ответить
+8
Бавовнятко начал отопительный сезон !
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14.11.2023 22:41 Ответить
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Накурились, чи обісрались??
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14.11.2023 22:32 Ответить
І те і інше
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14.11.2023 22:36 Ответить
Цікава послідовність..
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14.11.2023 22:43 Ответить
Може не послідовно, а одномоментно
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14.11.2023 23:13 Ответить
Одне з двох: або наші жахнули - бо ті залізничники будують нову гілку для вивозу в РОсію краденого з України Або самі залізничники "кінці у воду ховають" - бо покрали у в/ч багато Таке було в Чечні - однокурсник колишній розказував Пальне "привезуть" на папері Підпалять якісь відходи на складі Гроші - в кишеню А винні - "чеченцы-бандиты" - диверсию савершили!"
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15.11.2023 03:09 Ответить
на палубе жезно-доросы курили папиросы
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14.11.2023 22:43 Ответить
На палубе матросы
Курили папиросы
Один не докурил,
Собаке подарил
Собака побежала,
Директору сказала
Директор удивился
И в бочку провалился
А в бочке тараканы
Играют в барабаны
А один - слепой,
Играет колбасой.

(3-4 года)

Полная неразбериха. Почему собаке? Почему собака пошла закладывать матросов? И за что - за курение или щедрый подарок? При чем тут директор, он же матросам никто? Хотя, скорее всего, директор - воплощение некоей абсолютной власти, даже, наверно, главнее воспитателя.
Но чему он удивился? Говорящей собаке? Курящим матросам? Тому. что матрос подарил папиросу собаке? Откуда бочка?
Мотив колбасы, естественно, фаллический. Таракан играет, безусловно, excuse me my French, своей колбасой.
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14.11.2023 22:57 Ответить
Полная неразбериха.
яке відношення кораблі черноморського флоту мають до залізничнодорожних платформ ?

в рашці дві біди: бардак і дороги (залізні)
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14.11.2023 23:01 Ответить
тобі б книгу як у Петьки ад"ютанта написати...
логіка мишлення...
баба тараньку їсть,
тоді вона *****...
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14.11.2023 23:04 Ответить
Совпадение ? Не думаю)
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14.11.2023 22:35 Ответить
Видихаємиє пари бояришніка отразілі свєт с Вєнєри являются очєнь взривоопаснимі
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14.11.2023 22:38 Ответить

пары боярки взорвались в краснодарском крае и отразились в верхних слоях атмосферы Венеры

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14.11.2023 22:47 Ответить
"підводна авіація" )) точно, мехбатовці як колись на бамі, в бензині хламиддя своє виполоскали, а тоді в ньому ж і закурили. діти гір ))
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14.11.2023 22:38 Ответить
Бавовнятко начал отопительный сезон !
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14.11.2023 22:41 Ответить
новина яка сприймається тільки позитивно!
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14.11.2023 22:44 Ответить
Свячений вогонь..
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14.11.2023 22:46 Ответить
масты сажжены! ацтупать некуда...
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14.11.2023 22:47 Ответить
наверное жгут свою технику, чтобы на фронт не ехать.
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14.11.2023 22:47 Ответить
Швидше за все горять готові шпали чи деревина .
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14.11.2023 23:02 Ответить
На місці підпалу знайшли ось таке:

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14.11.2023 23:07 Ответить
Покурили там де ще не прилітало! Красівоє!
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14.11.2023 23:10 Ответить
батальоны просят огня
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14.11.2023 23:44 Ответить
А-а, це ті, які збиралися залізницю будувати по території України...!?? Ню-ню.
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15.11.2023 06:59 Ответить
Керосинку новую купили!
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15.11.2023 13:05 Ответить
 
 