В Краснодарском крае россии пожар в воинской части. ВИДЕО

В городе Курганинске в Краснодарском крае россии произошел масштабный пожар на территории воинской части. В сети распространяется информация, что на территории города расположены 242-й отдельный мостовой железнодорожный батальон и 211-й отдельный железнодорожный батальон механизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.

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