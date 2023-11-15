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Семеро оккупантов умирают на украинской земле после атаки дронов. ВИДЕО

Операторы украинских дронов ликвидировали штурмовую группу оккупантов около Бахмута точными сбросами боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дронов бойцы опубликовали в соцсети. На записи видно, что бойцам удалось ликвидировать семерых окупантов.

"Дроны 5-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов. Бахмутское направление", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Операторы БПЛА атаковали дроном оккупантов, которые ехали на автомобиле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3768) Бахмут (1605) дроны (4209)


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Топ комментарии
+13
Прішол,увідєл,здох...така доля пі@дарів з пі@дарашкі
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15.11.2023 14:37 Ответить
+8
Думка про білу ЛАДУ їх повинна була трохи "зігріти" перед думкою "ЦЕ 3.14здець?"
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15.11.2023 14:37 Ответить
+6
Дєди подихали..
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15.11.2023 14:46 Ответить
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Семеро окупантів конають на українській землі

Послідовники Конана-варвара.
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15.11.2023 14:36 Ответить
Думка про білу ЛАДУ їх повинна була трохи "зігріти" перед думкою "ЦЕ 3.14здець?"
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15.11.2023 14:37 Ответить
Прішол,увідєл,здох...така доля пі@дарів з пі@дарашкі
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15.11.2023 14:37 Ответить
Сумна музика трохи дисонує з мажорно-позитивним відеорядом.
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15.11.2023 14:40 Ответить
Дєди подихали..
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15.11.2023 14:46 Ответить
Які хороші бомбочки. Пристойний розліт уламків.
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15.11.2023 14:56 Ответить
Аж серце стає від такої краси
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15.11.2023 15:06 Ответить
На память, под плохое настроение скачал.
"Учора сиджу, вужу рибу, бачу по нашій річці пливе п'ять москалів
Я їм, геть звідси, вони узяли, та потонули.
Та то куме ви вже брешете, в нашій річці п'ять москалів не втоне.
-Тай то вірно, но як же я їх ненавиджу"
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15.11.2023 16:34 Ответить
дідів пожирали...
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15.11.2023 15:45 Ответить
А один в воронку закатился. Ученый видать.
Как учили. Ставишь растяжку на тропинке, давай шанс противнику. Хоть какая то ложбинка, или ямка должна быть рядом, пусть попытает счастья.
А вот именно туда противопехотную и ставь. Ученых тоже отлавливать надо.
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15.11.2023 16:29 Ответить
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15.11.2023 16:44 Ответить
Зьйорнишко по зьйорнишку...
... так потроху 100 млн nigaрів і наб'ємо.
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15.11.2023 17:47 Ответить
Ну і хай собі конають!, хто їм винен?
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15.11.2023 18:17 Ответить
нужно доработать гранату, чтобы взрыв происходил хотя бы в полуметре над землей увеличивая площадь разлета осколков.
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15.11.2023 18:56 Ответить
"Ти хотів землі ціеї?То тепер змішайся з нею!!!
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17.11.2023 07:38 Ответить
 
 