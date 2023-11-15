Семеро оккупантов умирают на украинской земле после атаки дронов. ВИДЕО
Операторы украинских дронов ликвидировали штурмовую группу оккупантов около Бахмута точными сбросами боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дронов бойцы опубликовали в соцсети. На записи видно, что бойцам удалось ликвидировать семерых окупантов.
"Дроны 5-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов. Бахмутское направление", - говорится в комментарии к видео.
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+13 Xiaom Xiaom
показать весь комментарий15.11.2023 14:37 Ответить Ссылка
+8 Luk Viktor
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показать весь комментарий15.11.2023 14:46 Ответить Ссылка
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Послідовники Конана-варвара.
"Учора сиджу, вужу рибу, бачу по нашій річці пливе п'ять москалів
Я їм, геть звідси, вони узяли, та потонули.
Та то куме ви вже брешете, в нашій річці п'ять москалів не втоне.
-Тай то вірно, но як же я їх ненавиджу"
Как учили. Ставишь растяжку на тропинке, давай шанс противнику. Хоть какая то ложбинка, или ямка должна быть рядом, пусть попытает счастья.
А вот именно туда противопехотную и ставь. Ученых тоже отлавливать надо.
... так потроху 100 млн nigaрів і наб'ємо.