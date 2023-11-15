Уничтожение вражеского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62. ВИДЕО
Воины 8-й отдельной горно-штурмовой бригады обнаружили из дрона-камикадзе вражеский полевой склад с противотанковыми минами ТМ-62. Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ударным беспилотником атаковали российский склад и уничтожили его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за озвучку окреме дякую, тей рідкий випадок коли я не вимкнув звук))
Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will...
помилки не буде...