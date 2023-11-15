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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеского полевого склада с противотанковыми минами ТМ-62. ВИДЕО

Воины 8-й отдельной горно-штурмовой бригады обнаружили из дрона-камикадзе вражеский полевой склад с противотанковыми минами ТМ-62. Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ударным беспилотником атаковали российский склад и уничтожили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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уничтожение (7397) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207) мина (316)


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Гарно палають кацапи , нічого й сказати
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15.11.2023 17:21 Ответить
Расщепление на молекулы прошло успешно. Хотя кто знает, может и на атомы... Может это и есть атомное оружие Украины...
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15.11.2023 17:39 Ответить
hasta la vista baby...
за озвучку окреме дякую, тей рідкий випадок коли я не вимкнув звук))
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15.11.2023 17:50 Ответить
Рамштайн всегда доставляет.

Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will...
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15.11.2023 18:15 Ответить
згоден, практично кожну їх пісню можна ставити під озвучку,
помилки не буде...
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15.11.2023 18:24 Ответить
Перший раз музон до відео сподобався.
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15.11.2023 17:53 Ответить
сколько же они нам этого дерьма понавозили...
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15.11.2023 19:00 Ответить
Це треш!!! руSSня під РАМШТАЙН міни ховає??? Дєды аплодують
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15.11.2023 19:05 Ответить
 
 