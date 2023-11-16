HIMARS уничтожил вражеский беспилотник "ZALA" и двух ее операторов. ВИДЕО
Операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК "ZALA", готовившийся к запуску беспилотника
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы скорректировали по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате уничтожены операторы БпАК, их транспорт и сам беспилотник.
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