HIMARS уничтожил вражеский беспилотник "ZALA" и двух ее операторов. ВИДЕО

Операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК "ZALA", готовившийся к запуску беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы скорректировали по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате уничтожены операторы БпАК, их транспорт и сам беспилотник.

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