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HIMARS уничтожил вражеский беспилотник "ZALA" и двух ее операторов. ВИДЕО

Операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК "ZALA", готовившийся к запуску беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы скорректировали по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате уничтожены операторы БпАК, их транспорт и сам беспилотник.

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Автор: 

ССО (539) 3 полк спецназа (24) HIMARS (290)


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Топ комментарии
+8
в даному випадку одна ракета
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16.11.2023 14:44 Ответить
+6
Так і написано, тільки коротше - HIMARS знищив.
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16.11.2023 14:50 Ответить
+5
вот она, контрбеспилотная борьба.
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16.11.2023 13:24 Ответить
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Нехайм)
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16.11.2023 13:01 Ответить
Не поняв. Прилетіло недалеко, а загорівся безпілотник...
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16.11.2023 13:10 Ответить
Мабуть розгінна і бойова частини
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16.11.2023 13:19 Ответить
А паливо у БПЛА? Не враховуєте?
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16.11.2023 13:25 Ответить
Ну так тоді треба писати шо від вибуху осколком пробило бак безпілотника і він згорів
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16.11.2023 13:28 Ответить
Так і написано, тільки коротше - HIMARS знищив.
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16.11.2023 14:50 Ответить
осколками изрешетило топливный бак.
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16.11.2023 13:29 Ответить
Проте красиво ! Уламки розлітаються на сотню метрів! Хаймерс форева!
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16.11.2023 16:08 Ответить
Це стандартно для хаймарса. В нього БЧ - 180'000 вольфрамових кульок. Там в радіусі 100 метрів неброньовані цілі - як сито. Безпілотнику прошило корпус і бак. З-за того, що дуже висока швидкість - воно було розжарене і підпалило паливо. Людей - посікло. Одного, схоже, одразу насмерть, а іншому "пощастило" - пошкандибав кудись побитий.
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17.11.2023 00:05 Ответить
вот она, контрбеспилотная борьба.
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16.11.2023 13:24 Ответить
Всього один шашлик-машлик?
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16.11.2023 13:33 Ответить
мені здається ціллю була ******** в посадці, а ці дроністи просто опинились там де потрібно
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16.11.2023 13:47 Ответить
нікого не критикую, але маю сумніви та ділюсь ними: https://war.novyny.live/stalo-vidomo-skilki-koshtuie-odin-postril-z-himars-102645.html Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.
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16.11.2023 14:02 Ответить
в даному випадку одна ракета
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16.11.2023 14:44 Ответить
Я можу помилятися, але в статті за посиланням наведені сумнівні дані про необхідність відстрілювати усі 6 ракет відразу?
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16.11.2023 20:29 Ответить
нехай дискутують ті хто в темі, хоча в статті наголос на 2014 рік.
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16.11.2023 21:52 Ответить
Номенклатура ракет для хаймарсів - від GMLRS До ATACMS, а також PrSM. Всього там "підтримується" більше 15 типів ракет. Щось я сумніваюся, що там неможливо запустити "одну" M30A1.
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17.11.2023 00:12 Ответить
А сколько стоит техника и жизнь бойцов ВСУ, которые могли быт ь уничтожены благодаря этому беспилотнику, а? То-то же.
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16.11.2023 23:25 Ответить
Прямо на межі розльоту вольфрамових кульок, але таки нафарширували русню ними !
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16.11.2023 15:09 Ответить
"НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!" (не*уй шастать)
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16.11.2023 16:36 Ответить
Мне одному показалось что кацап отползал с горящей жопой?
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17.11.2023 00:43 Ответить
 
 