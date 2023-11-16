Зенитчики сбивают российский дрон-камикадзе "Shahed-136" с установки ЗУ-23-2. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы зенитного подразделения, на котором запечатлено уничтожение вражеского дрона-камикадзе "Shahed-136".
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы попали в дрон из зенитной установки ЗУ-23-2. После попадания "Shahed-136" упал в лесополосу и взорвался.
"Редкие кадры поражения российского дрона-камикадзе "Shahed-136" из зенитной установки Зу-23-2 в это утро", - отмечает в комментарии автор публикации.
ЗУ-23-2 – советская 23-мм буксованная спаренная зенитная установка. Разработана в конце 1950-х годов для поражения воздушных целей на высотах до 2,5 км и легкобронированных целей до двух километров в боевых порядках войск. Серийное создание началось в 1955 году.
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а ця електроника не так вже й дорого коштує, якщо поліціянти з радарами на дорогах стоять
а Укроборонпром що не може такі хрєні до зеніток поробити ?
идущие на малых высотах дроны попадают в область обнаружения такой РЛС как по углу места так и по дальности. в темное время суток будут полезны для обнаружения низколетящих воздушный целей. если доработать алгоритмы работы такой станции, то можно переводить их в режим сопровождения цели и выдачи данных для стрельбы.
также сеть из таких малых станций, установленных на вышках и включаемых дистанционно способны создать сплошное маловысотное радиолокационное поле для выдачи информации в АСУ для целеуказания огневым средствам.
Цікаво, 23-мм набої ще десь виробляють? Чи все зі старих запасів?
"Строительство завода по выпуску иранских дронов в особой экономической зоне «Алабуга» идет по плану, и вводимые в строй новые мощности позволяют расширять производство. Ежемесячный выпуск приближается к 200 беспилотникам, а к концу октября на украинский фронт должны были отправиться уже 1416 аппаратов. Об этом говорится в https://isis-online.org/isis-reports/detail/visible-progress-at-russias-shahed-drone-production-site#ref1 докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS), который изучил спутниковые снимки и внутреннюю документацию завода в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане." https://www.moscowtimes.ru/2023/11/14/zavod-v-alabuge-vipustil-uzhe-okolo-1500-iranskih-dronov-shahed-a113128 Источник
Вот туда бы скорей надо отправлять "подарки". Дотуда 1200 км. Далековато, но может если эти немного доработать, то может и долетят:
""Укроборонпром" начал серийное производство нового украинского дрона-камикадзе, который является аналогом иранских дронов "Шахед". Об этом https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/6/706255/ заявил генеральный директор концерна Герман Сметанин в разговоре с "Экономической правдой". По его словам, максимальная дальность боевого вылета нового беспилотника - 1000 километров. Сметанин утверждает, что это значительно больше, чем у иранских "Шахедов", которые использует российская армия в войне против Украины. "Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома".
https://www.svoboda.org/a/ukroboronprom-nachal-proizvodstvo-ukrainskogo-analoga-shahedov-/32672884.html Источник