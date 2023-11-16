Зенитчики сбивают российский дрон-камикадзе "Shahed-136" с установки ЗУ-23-2. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы зенитного подразделения, на котором запечатлено уничтожение вражеского дрона-камикадзе "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы попали в дрон из зенитной установки ЗУ-23-2. После попадания "Shahed-136" упал в лесополосу и взорвался.

"Редкие кадры поражения российского дрона-камикадзе "Shahed-136" из зенитной установки Зу-23-2 в это утро", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте: ПВО уничтожила 16 из 18 "шахедов" и ракету X-59, - Воздушные силы

Также читайте: рф выпустила около 10 "шахедов" по Украине, в этот раз это произошло в нетипичное для врага время, - Игнат

ЗУ-23-2 – советская 23-мм буксованная спаренная зенитная установка. Разработана в конце 1950-х годов для поражения воздушных целей на высотах до 2,5 км и легкобронированных целей до двух километров в боевых порядках войск. Серийное создание началось в 1955 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германские IRIS-Т - чрезвычайно мощная вещь, усилят украинскую ПВО этой зимой, - Воздушные силы