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Зенитчики сбивают российский дрон-камикадзе "Shahed-136" с установки ЗУ-23-2. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы зенитного подразделения, на котором запечатлено уничтожение вражеского дрона-камикадзе "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы попали в дрон из зенитной установки ЗУ-23-2. После попадания "Shahed-136" упал в лесополосу и взорвался.

"Редкие кадры поражения российского дрона-камикадзе "Shahed-136" из зенитной установки Зу-23-2 в это утро", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте: ПВО уничтожила 16 из 18 "шахедов" и ракету X-59, - Воздушные силы

Также читайте: рф выпустила около 10 "шахедов" по Украине, в этот раз это произошло в нетипичное для врага время, - Игнат

ЗУ-23-2 – советская 23-мм буксованная спаренная зенитная установка. Разработана в конце 1950-х годов для поражения воздушных целей на высотах до 2,5 км и легкобронированных целей до двух километров в боевых порядках войск. Серийное создание началось в 1955 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германские IRIS-Т - чрезвычайно мощная вещь, усилят украинскую ПВО этой зимой, - Воздушные силы

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ПВО (2893) дроны (4210)


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Топ комментарии
+26
Молодці , хлопці 👍🏼🙏🏼❤️
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16.11.2023 13:59 Ответить
+14
Нічогенько вибухає
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16.11.2023 13:59 Ответить
+8
Сьогодні нетипово запустили їх зранку, а не вночі. А логіка у вас дивна - "якщо вдень - то по фронтовій зоні"...типу вдень не можна по тилу, а вночі по фронту, чи як?
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16.11.2023 14:03 Ответить
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Нічогенько вибухає
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16.11.2023 13:59 Ответить
ще б радар та обчислювач до ЗУ то був би клас !

а ця електроника не так вже й дорого коштує, якщо поліціянти з радарами на дорогах стоять
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16.11.2023 14:20 Ответить
щось таке ніби і встановлено
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16.11.2023 15:22 Ответить
тепле з м'яким...
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16.11.2023 17:08 Ответить
Уже давно есть. Называется "Шилка".
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17.11.2023 02:21 Ответить
Молодці , хлопці 👍🏼🙏🏼❤️
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16.11.2023 13:59 Ответить
Значить, ними довбають і по фронтовій зоні. Інакше чому б це він вдень летів?
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16.11.2023 13:59 Ответить
Сьогодні нетипово запустили їх зранку, а не вночі. А логіка у вас дивна - "якщо вдень - то по фронтовій зоні"...типу вдень не можна по тилу, а вночі по фронту, чи як?
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16.11.2023 14:03 Ответить
Давно вдень по тилам не літали, бо збивати легше.
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16.11.2023 14:04 Ответить
Так ы на фронті їх вдень збивати легше...і більше того, чим збивати...
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16.11.2023 14:07 Ответить
Дійсно. Чому ж вони раптом вдень запустили?
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16.11.2023 14:09 Ответить
може з відеокамерою ?
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16.11.2023 15:16 Ответить
Ось і відповідь на запитання, як деякі пишуть в коментарях, що Шахеди так далеко залітають в Україну - типу це робиться спеціально, щоб "усі відчули на собі війну". Не знаю, як до такого додуматися можна було. А відео показує, яка це складна робота - не так просто влучити у рухому ціль, яку майже не бачать РЛС. Це не в Far Cry 4 шпіліть під півасік
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16.11.2023 14:00 Ответить
Вони ще і вночі літять найчастійше...
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16.11.2023 14:04 Ответить
РЛС "Гепарда" дуже гарно їх "бачить", але де ж взяти стільки тих "Гепардів"?
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16.11.2023 14:10 Ответить
закупайте яхтенные РЛС и прикручивайте к ЗУшкам
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16.11.2023 15:02 Ответить
таки да !!!

а Укроборонпром що не може такі хрєні до зеніток поробити ?
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16.11.2023 15:18 Ответить
та даже делать их не нужно, просто закупить и поставить комплекты в подразделения, чтобы ночью наводить зенитки. они копеечные по стоимости и устойчивые к коррозии.
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16.11.2023 15:40 Ответить
дійсно, так все просто... але ніт
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16.11.2023 17:14 Ответить
какие проблемы кроме финансовых вы видите?
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16.11.2023 17:28 Ответить
вона не підходить, як радар пошуку. взагалі
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16.11.2023 19:21 Ответить
у рашистов есть аналогичная РЛС Нева-Б, которую наши спецназовцы сняли с вышек Бойко
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16.11.2023 20:43 Ответить
вона на вишках для якої мети була встановлена? Відстежувати повітряні малорозмірні цілі з малою епр? чи надводні цілі з великою епр? вмикайте логіку, вивчайте мч
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16.11.2023 23:16 Ответить
большие надводные цели не ходят от вышек на дальности стрельбы ЗУ. при этом у морских яхт с корпусом из стеклопластика тоже далеко не самая большая ЭПР.
идущие на малых высотах дроны попадают в область обнаружения такой РЛС как по углу места так и по дальности. в темное время суток будут полезны для обнаружения низколетящих воздушный целей. если доработать алгоритмы работы такой станции, то можно переводить их в режим сопровождения цели и выдачи данных для стрельбы.

также сеть из таких малых станций, установленных на вышках и включаемых дистанционно способны создать сплошное маловысотное радиолокационное поле для выдачи информации в АСУ для целеуказания огневым средствам.
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17.11.2023 00:03 Ответить
Гарно так гільзи відлітають! І результат відмінний!!

Цікаво, 23-мм набої ще десь виробляють? Чи все зі старих запасів?
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16.11.2023 14:02 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/23%C3%97152mmB
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16.11.2023 14:04 Ответить
Молодці!
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16.11.2023 14:14 Ответить
це ж щось зовсім старе! я вчився на зсу 23-4. і то це був такий хлам...
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16.11.2023 14:19 Ответить
23-4 це Шилка - такий же хлам - але іншого немає
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16.11.2023 14:28 Ответить
на Шилке радар есть
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16.11.2023 15:19 Ответить
мощна штука!
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16.11.2023 18:22 Ответить
Молодцi хлопцi!
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17.11.2023 00:02 Ответить
ВОТ ПАЦАНЫ РАЗВЛЕКАЮТСЯ !)
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17.11.2023 04:23 Ответить
Тем временем:
"Строительство завода по выпуску иранских дронов в особой экономической зоне «Алабуга» идет по плану, и вводимые в строй новые мощности позволяют расширять производство. Ежемесячный выпуск приближается к 200 беспилотникам, а к концу октября на украинский фронт должны были отправиться уже 1416 аппаратов. Об этом говорится в https://isis-online.org/isis-reports/detail/visible-progress-at-russias-shahed-drone-production-site#ref1 докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS), который изучил спутниковые снимки и внутреннюю документацию завода в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане." https://www.moscowtimes.ru/2023/11/14/zavod-v-alabuge-vipustil-uzhe-okolo-1500-iranskih-dronov-shahed-a113128 Источник

Вот туда бы скорей надо отправлять "подарки". Дотуда 1200 км. Далековато, но может если эти немного доработать, то может и долетят:

""Укроборонпром" начал серийное производство нового украинского дрона-камикадзе, который является аналогом иранских дронов "Шахед". Об этом https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/6/706255/ заявил генеральный директор концерна Герман Сметанин в разговоре с "Экономической правдой". По его словам, максимальная дальность боевого вылета нового беспилотника - 1000 километров. Сметанин утверждает, что это значительно больше, чем у иранских "Шахедов", которые использует российская армия в войне против Украины. "Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома".
https://www.svoboda.org/a/ukroboronprom-nachal-proizvodstvo-ukrainskogo-analoga-shahedov-/32672884.html Источник
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17.11.2023 11:59 Ответить
 
 