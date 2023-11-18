HIMARS уничтожил два российских РСЗО "Град" на Луганщине. ВИДЕО

На Сватовском направлении в Луганской области украинский HIMARS ракетами GMLRS уничтожил две российские реактивные системы залпового огня "Град". Корректировало огонь подразделение "Аэронавты".

Видео поражения РСЗО оккупантов украинские военные опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

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