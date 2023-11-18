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HIMARS уничтожил два российских РСЗО "Град" на Луганщине. ВИДЕО

На Сватовском направлении в Луганской области украинский HIMARS ракетами GMLRS уничтожил две российские реактивные системы залпового огня "Град". Корректировало огонь подразделение "Аэронавты".

Видео поражения РСЗО оккупантов украинские военные опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 103 бригады ТРО поразили дронами вражескую САУ "Мста-С" и РСЗО "Град". ВИДЕО

Автор: 

РСЗО (195) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+8
Сподіваюся, утилізовано разом із біоматеріалом.
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18.11.2023 09:47
+2
Там ніби три автівки... Супер!
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18.11.2023 10:17
+2
Там наче більше техніки
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18.11.2023 10:34
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Сподіваюся, утилізовано разом із біоматеріалом.
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18.11.2023 09:47 Ответить
Там ніби три автівки... Супер!
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18.11.2023 10:17 Ответить
Там наче більше техніки
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18.11.2023 10:34 Ответить
это похоже на летние кадры
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18.11.2023 11:01 Ответить
Ну конечно, у тебя же в Тобольске уже снег лежит…
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18.11.2023 12:24 Ответить
изучи прогноз погоды по Украине.
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18.11.2023 12:52 Ответить
Нормальный прогноз, в отличии от твоей Читы, у нас в Украине и листва на деревьях осталась и трава ещё не совсем желтая. Да и лугандон это тебе не Амурская область.После слов спикера МО рашки этого вранливого канашенкова об уничтожении 180 леопардов и 30 химарсов как ты думаешь я тебе кацапскому троллю поверю???
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18.11.2023 13:56 Ответить
научись гуглить, или прекрати путать своё окно с экраном пк
Україну засипле снігом та вдарять морози: синоптики попередили про погіршення погоди на вихідні

17 Листопада 2023, 18:38
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18.11.2023 15:19 Ответить
Ти ж пишеш про теперішній час а не про майбутнє похолодання. Як буде то буде, а на відео то вже дійство яке відбулося. В тебе що з відчуттям часу погано?
18 листопада 2023 року 17:22 в столиці снігу немає, в лугандоні теж
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18.11.2023 17:24 Ответить
скорей всего как всегда - с задержкой в пару тройку недель. в любом случае это не имеет никакого значения и сейчас точно такие же поражения выполняются десятками в день. россию долго перемалывать, но реально.
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18.11.2023 14:22 Ответить
 
 