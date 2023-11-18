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HIMARS знищив дві російські РСЗВ "Град" на Луганщині. ВIДЕО

На Сватівському напрямку на Луганщині український HIMARS ракетами GMLRS знищив дві російські реактивні системи залпового вогню "Град". Коригував вогонь підрозділ "Аеронавти".

Відео ураження РСЗВ окупантів українські військові опублікували у мережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 10-ї ОШБр просять допомогти із придбанням дронів для знищення ворога. ВIДЕО

Автор: 

РСЗВ (208) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+8
Сподіваюся, утилізовано разом із біоматеріалом.
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18.11.2023 09:47
+2
Там ніби три автівки... Супер!
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18.11.2023 10:17
+2
Там наче більше техніки
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18.11.2023 10:34
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Сподіваюся, утилізовано разом із біоматеріалом.
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18.11.2023 09:47 Відповісти
Там ніби три автівки... Супер!
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18.11.2023 10:17 Відповісти
Там наче більше техніки
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18.11.2023 10:34 Відповісти
это похоже на летние кадры
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18.11.2023 11:01 Відповісти
Ну конечно, у тебя же в Тобольске уже снег лежит…
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18.11.2023 12:24 Відповісти
изучи прогноз погоды по Украине.
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18.11.2023 12:52 Відповісти
Нормальный прогноз, в отличии от твоей Читы, у нас в Украине и листва на деревьях осталась и трава ещё не совсем желтая. Да и лугандон это тебе не Амурская область.После слов спикера МО рашки этого вранливого канашенкова об уничтожении 180 леопардов и 30 химарсов как ты думаешь я тебе кацапскому троллю поверю???
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18.11.2023 13:56 Відповісти
научись гуглить, или прекрати путать своё окно с экраном пк
Україну засипле снігом та вдарять морози: синоптики попередили про погіршення погоди на вихідні

17 Листопада 2023, 18:38
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18.11.2023 15:19 Відповісти
Ти ж пишеш про теперішній час а не про майбутнє похолодання. Як буде то буде, а на відео то вже дійство яке відбулося. В тебе що з відчуттям часу погано?
18 листопада 2023 року 17:22 в столиці снігу немає, в лугандоні теж
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18.11.2023 17:24 Відповісти
скорей всего как всегда - с задержкой в пару тройку недель. в любом случае это не имеет никакого значения и сейчас точно такие же поражения выполняются десятками в день. россию долго перемалывать, но реально.
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18.11.2023 14:22 Відповісти
 
 