HIMARS знищив дві російські РСЗВ "Град" на Луганщині. ВIДЕО

На Сватівському напрямку на Луганщині український HIMARS ракетами GMLRS знищив дві російські реактивні системи залпового вогню "Град". Коригував вогонь підрозділ "Аеронавти".

Відео ураження РСЗВ окупантів українські військові опублікували у мережі, передає Цензор.НЕТ.

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