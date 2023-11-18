HIMARS знищив дві російські РСЗВ "Град" на Луганщині. ВIДЕО
На Сватівському напрямку на Луганщині український HIMARS ракетами GMLRS знищив дві російські реактивні системи залпового вогню "Град". Коригував вогонь підрозділ "Аеронавти".
Відео ураження РСЗВ окупантів українські військові опублікували у мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Trevo Trow
показати весь коментар18.11.2023 09:47
+2 Дмитрий Питалов #420485
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+2 littwa
показати весь коментар18.11.2023 10:34
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Україну засипле снігом та вдарять морози: синоптики попередили про погіршення погоди на вихідні
17 Листопада 2023, 18:38
18 листопада 2023 року 17:22 в столиці снігу немає, в лугандоні теж