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Оккупанты сняли последствия прилета по ангару со спрятанной вражеской бронетехникой. ВИДЕО

Российские военнослужащие сняли последствия прилета по ангару со спрятанной там вражеской бронетехникой. На кадрах видны также трупы оккупантов, которых накрыло в этом помещении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: ВСУ оттеснили оккупантов на 3-8 км от Днепра на левом берегу Херсонщины, - Гуменюк

Автор: 

армия РФ (19224)


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ЯПлакалЪ
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19.11.2023 10:32 Ответить
гарно
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20.11.2023 10:51 Ответить
Трупи лежать а вони рішіють як трактор переховати. Бабуїни одним словом
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19.11.2023 10:39 Ответить
насрати їм на трупи...мясні штурми не закінчуються
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19.11.2023 12:11 Ответить
это правильная трансформация, в правильном направлении
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19.11.2023 11:45 Ответить
хорошо попали.
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19.11.2023 12:01 Ответить
Не так страшен украинский дрон, как кацапский старшина ******!
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19.11.2023 13:43 Ответить
Нажаль не всю техніку попалило разом з гоблінами.
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19.11.2023 17:57 Ответить
Сами спаситеся для начала
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19.11.2023 21:12 Ответить
 
 