Оккупанты сняли последствия прилета по ангару со спрятанной вражеской бронетехникой. ВИДЕО

Российские военнослужащие сняли последствия прилета по ангару со спрятанной там вражеской бронетехникой. На кадрах видны также трупы оккупантов, которых накрыло в этом помещении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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