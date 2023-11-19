Оккупанты после ранения своего "побратима" ограбили его и оставили умирать. ВИДЕО
Украинские военные тяжело ранили группу российских бойцов. После смертельного ранения захватчика его "побратимы" воспользовались моментом и ограбили оккупанта. Двое россиян забрали ценные вещи, оставили "коллегу" умирать и бросились бежать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ранение оккупанта опубликовали в соцсети.
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ці двоє,так само підуть дальше воювати у мясні штурми
Ага, а чувак пытался за ними ползти, чтобы им потом было недалеко его нести ....
- Камандир, брось! Та не меня, а палаточку....