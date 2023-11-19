РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11932 посетителя онлайн
Новости Видео Война
18 651 40

Оккупанты после ранения своего "побратима" ограбили его и оставили умирать. ВИДЕО

Украинские военные тяжело ранили группу российских бойцов. После смертельного ранения захватчика его "побратимы" воспользовались моментом и ограбили оккупанта. Двое россиян забрали ценные вещи, оставили "коллегу" умирать и бросились бежать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ранение оккупанта опубликовали в соцсети.

Смотрите: Воины 110 ОМБр ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Рашист атдєлался іщьо лєгко-патамуша маглі вдвайьом і ізнасіливать на пращаніє...
показать весь комментарий
19.11.2023 11:57
+14
Ми ж нічого не знаємо про любов тварин.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:08
+13
Може,він цього і просить від них.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашист атдєлался іщьо лєгко-патамуша маглі вдвайьом і ізнасіливать на пращаніє...
показать весь комментарий
19.11.2023 11:57 Ответить
Може,він цього і просить від них.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:05 Ответить
Ми ж нічого не знаємо про любов тварин.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:08 Ответить
ну якщо подивитсь на любов між мавпами-то немає ніякої відмінності від кацапів...
показать весь комментарий
19.11.2023 12:14 Ответить
+...
показать весь комментарий
19.11.2023 12:47 Ответить
такие ролики нужно раскручивать по мировім СМИ.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:13 Ответить
для Amnesty International
показать весь комментарий
19.11.2023 12:21 Ответить
ось і зомбі.
ці двоє,так само підуть дальше воювати у мясні штурми
показать весь комментарий
19.11.2023 12:14 Ответить
Кошмар...
показать весь комментарий
19.11.2023 12:22 Ответить
Pachemu ? 🤔
показать весь комментарий
19.11.2023 12:38 Ответить
Если Вы не знаете почему, то я Вам не объясню. Грустно смотреть, когда люди ведут себя хуже животных даже по отношению к своим.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:47 Ответить
Ты до сих пор видишь в них людей?
показать весь комментарий
19.11.2023 14:06 Ответить
Da net , uzhe net , kto zabalel virusom RUSKI , tot uzhe ne chelovek !!
показать весь комментарий
19.11.2023 14:22 Ответить
Внешне люди,душевно хуже животных.
показать весь комментарий
19.11.2023 14:27 Ответить
Поэтому я написал, что это кошмар.
показать весь комментарий
19.11.2023 14:47 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2023 13:27 Ответить
Весь Кошмар! в Тому, що досконалість цього Жаху!, як і загалом того! що з себе уявляють ці тварюки!, Дуже туго доходить на заході,
показать весь комментарий
19.11.2023 12:43 Ответить
Полностью с Вами согласен.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:48 Ответить
Сочувствуешь свинособакам? Чтоб ты сдох...*****..
показать весь комментарий
19.11.2023 19:18 Ответить
куда они пошли, может за носилками.

Ага, а чувак пытался за ними ползти, чтобы им потом было недалеко его нести ....
показать весь комментарий
19.11.2023 15:18 Ответить
Аставілі єво падихать патамушта аднім гамном большє, аднім мєньше - бєз разніци. А аграбілі затєм, чтоби імущєство нє дасталась натавскім нєграм.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:36 Ответить
Яке позоріще ! Дійсно орки бо люди так не поводяться .
показать весь комментарий
19.11.2023 12:38 Ответить
Орки то ще комплімент, максимум гобліни
показать весь комментарий
19.11.2023 18:28 Ответить
"Z шторм" в дії.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:51 Ответить
Тупиковая ветвь эволюции.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:20 Ответить
Как в том анекдоте:
- Камандир, брось! Та не меня, а палаточку....
показать весь комментарий
19.11.2023 13:41 Ответить
В котрий раз підтвердження того, що вираз "своіх нє бросаєм" є не повним - "Своих, с ценными вещами, не бросаем, а качественно мародёрим".
показать весь комментарий
19.11.2023 14:16 Ответить
Скрепанули.
показать весь комментарий
19.11.2023 16:34 Ответить
Если друг попал в беду я его мелом обведу.
показать весь комментарий
19.11.2023 16:51 Ответить
Цензорята, вас не коробить називати рашистів бійцями? Це теж саме, якби наших воїнів ви назвали бойовиками. Якісь ви підозріло прокацаплені.
показать весь комментарий
19.11.2023 18:00 Ответить
Московити - гобліни це НАРОД КАНІБАЛ, дивуюсь як їх земля ще носить.
показать весь комментарий
19.11.2023 18:10 Ответить
Єто нє пабратіма, єто камандіра - палкой біла, наступать хатєла, атступать нє хатєла.
показать весь комментарий
19.11.2023 20:17 Ответить
Куле, ето скрепи
показать весь комментарий
19.11.2023 21:07 Ответить
 
 