Воины ВСУ атакуют вражеские позиции на БМП "Bradley" под Авдеевкой. ВИДЕО
Наши бойцы на БМП M2A2 "Bradley" под Авдеевкой работают с 25-мм пушки по российским позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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