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Воины ВСУ атакуют вражеские позиции на БМП "Bradley" под Авдеевкой. ВИДЕО

Наши бойцы на БМП M2A2 "Bradley" под Авдеевкой работают с 25-мм пушки по российским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

ВСУ (6583) БМП (399)


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Чергова новина буде: воïни атакуют кацапiв мисливською рушницею, аж в два ствол
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26.11.2023 11:38 Ответить
А нашій бригаді Бредлі не дали. Навіть навпаки забрали мехводів, яких на них тренували .
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26.11.2023 12:18 Ответить
Мне кажется что танки и Бредли на фронте должны прикрывать Гепарды или мощное РЕБ от Ланцетов. Потому что все такие атаки заканчиваются тем что Бредли подбивают ударным дроном и пехоте приходится отступать с захваченных с таким трудом позиций.
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26.11.2023 11:46 Ответить
******** аналитика прямо с ЛБС. Пиши еще.
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26.11.2023 14:15 Ответить
А где взять столько гепардов и реб?
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27.11.2023 00:50 Ответить

Вот один!
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27.11.2023 03:10 Ответить
Кацапи сподіваються, що знекровлять українську армію та захоплять Україну
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27.11.2023 07:53 Ответить
 
 