Воины 14-й ОМБр уничтожили 3 танка россиян, которые шли на штурм украинских позиций. ВИДЕО
На одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ уничтожили три танка оккупантов, двинувшихся на штурм украинских позиций.
Об этом сообщают в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, передает Цензор.НЕТ.
На опубликованных кадрах видно, как тяжелая техника по очереди пытается приблизиться к позициям украинских защитников. Бойцы бригады невероятно меткими выстрелами из артиллерии уничтожают тяжелую технику россиян, и та взрывается.
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показать весь комментарий27.11.2023 21:40
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показать весь комментарий27.11.2023 21:32
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А хробаки думали, що буде спочатку пепореджувальний постріл "вверх", а потім "хто там", і тільки потім на ураження..... ДЕБІЛИ!
і як завжди туПін куйло… аксіома…