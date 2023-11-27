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Новости Видео Война
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Воины 14-й ОМБр уничтожили 3 танка россиян, которые шли на штурм украинских позиций. ВИДЕО

На одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ уничтожили три танка оккупантов, двинувшихся на штурм украинских позиций.

Об этом сообщают в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах видно, как тяжелая техника по очереди пытается приблизиться к позициям украинских защитников. Бойцы бригады невероятно меткими выстрелами из артиллерии уничтожают тяжелую технику россиян, и та взрывается.

Также смотрите: Бойцы 92-й ОШБр поразили четыре танка и гаубицу Д-30 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2253) уничтожение (6904) 14 отдельная механизированная бригада (101)


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Топ комментарии
+14
Волиняни насипають …. Слава ЗСУ….
і як завжди туПін куйло… аксіома…
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27.11.2023 21:40
+12
Козакам респект.....
А хробаки думали, що буде спочатку пепореджувальний постріл "вверх", а потім "хто там", і тільки потім на ураження..... ДЕБІЛИ!
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27.11.2023 21:33
+9
Кусок Путена зі знижкою 30% нині в ALDI.

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27.11.2023 21:32
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Кусок Путена зі знижкою 30% нині в ALDI.

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27.11.2023 21:32 Ответить
Той випадок, коли у одного конкретного Індика більше величі, аніж у вождя цілої країни.
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27.11.2023 21:43 Ответить
25 євро за кг? Оєть!
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27.11.2023 21:52 Ответить
Ну це ж типу "біо"....
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28.11.2023 00:32 Ответить
Козакам респект.....
А хробаки думали, що буде спочатку пепореджувальний постріл "вверх", а потім "хто там", і тільки потім на ураження..... ДЕБІЛИ!
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27.11.2023 21:33 Ответить
Волиняни насипають …. Слава ЗСУ….
і як завжди туПін куйло… аксіома…
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27.11.2023 21:40 Ответить
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27.11.2023 21:41 Ответить
https://twitter.com/i/status/1729221765480546380 з лівого берега полонений морпєх мустафа рустемович з хрестом на шиї ніс нам рускій мір.
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27.11.2023 22:11 Ответить
Ну прям надзвичайно влучні постріли як для "артилерії".
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27.11.2023 22:26 Ответить
Схоже на святу джавеліну!
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27.11.2023 23:03 Ответить
Ви праві, не дуже схоже на роботу ствольної артилерії. Але хоч би чим там не було москалям піпець-а це головне.
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28.11.2023 06:25 Ответить
Земляки мої, ви Герої! Нищіть кацапотварюк нещадно , і хай береже Вас Всевишній!
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28.11.2023 00:11 Ответить
 
 