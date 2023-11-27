Воины 14-й ОМБр уничтожили 3 танка россиян, которые шли на штурм украинских позиций. ВИДЕО

На одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ уничтожили три танка оккупантов, двинувшихся на штурм украинских позиций.

Об этом сообщают в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах видно, как тяжелая техника по очереди пытается приблизиться к позициям украинских защитников. Бойцы бригады невероятно меткими выстрелами из артиллерии уничтожают тяжелую технику россиян, и та взрывается.

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