На Запорожье подорвалась БМП-3 российских захватчиков. ВИДЕО
Российская боевая машина пехоты подорвалась на противотанковой мине в районе Новопрокоповки в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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показать весь комментарий27.11.2023 22:37
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показать весь комментарий27.11.2023 22:34
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- Никак не можем панять - так где же выхад из этай ситуации?
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