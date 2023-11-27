На Запорожье подорвалась БМП-3 российских захватчиков. ВИДЕО

Российская боевая машина пехоты подорвалась на противотанковой мине в районе Новопрокоповки в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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