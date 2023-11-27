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На Запорожье подорвалась БМП-3 российских захватчиков. ВИДЕО

Российская боевая машина пехоты подорвалась на противотанковой мине в районе Новопрокоповки в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Воины ВСУ атакуют вражеские позиции на БМП "Bradley" под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3074) БМП (399)


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Топ комментарии
+12
Они жили блекло и скучно, зато сдохли ярко и красочно.
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27.11.2023 22:37
+12
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27.11.2023 22:40
+9
А як же мангал, не допоміг, а аналогоф нема, теж, так якого хбіса ви приперлися на святу землю України?
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27.11.2023 22:34
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Та й дідько з нею нехай рвуться
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27.11.2023 22:33 Ответить
А як же мангал, не допоміг, а аналогоф нема, теж, так якого хбіса ви приперлися на святу землю України?
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27.11.2023 22:34 Ответить
Пора кацапам продумувать проект "мангала" на днище бронетехніки! А ще простіше - ТІКАТЬ з України!
- Никак не можем панять - так где же выхад из этай ситуации?
- Як це ДЕ?!!! На кордонах України! Ціла купа "виходів"!!!
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28.11.2023 06:34 Ответить
А вони норовлять вийти через утілізацію.
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28.11.2023 08:11 Ответить
Они жили блекло и скучно, зато сдохли ярко и красочно.
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27.11.2023 22:37 Ответить
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27.11.2023 22:40 Ответить
https://twitter.com/i/status/1729221765480546380 з лівого берега полонений морпєх мустафа рустемович з хрестом на шиї ніс нам рускій мір.
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27.11.2023 22:43 Ответить
Православный Мустафа - это орковское изобретение на грани фантастики ))
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27.11.2023 23:49 Ответить
це ви ще не бачили їхніх буддистів з хрестами. Там просто збочений викривлений світ, щось на кшталт великого сектору Газа, де кожний другий - потенційний вбивця.
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28.11.2023 00:06 Ответить
Ну, чого ж. Яскравий приклад - буряти. За віросповіданням- буддисти.
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28.11.2023 02:01 Ответить
не тільки буряти.
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28.11.2023 02:10 Ответить
Цікаво - звідки ж цей "славянин" родом? І хто він по національності? Надіюся - не кримський татарин?
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28.11.2023 06:37 Ответить
Гарно! 👍🏼🇺🇦
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27.11.2023 22:48 Ответить
Майстерне виконання Баха.
Кода.
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27.11.2023 22:50 Ответить
БМП з мангалом - перший раз бачу, може таки танк?
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27.11.2023 22:53 Ответить
Дааа, сожалею. Что экипаж сдох без мучений.
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27.11.2023 22:57 Ответить
Это быстрее, чем от водки
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27.11.2023 23:50 Ответить
 
 