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На Запоріжжі підірвалась БМП-3 російських загарбників. ВIДЕО

Російська бойова машина піхоти підірвалась на протитанковій міні в районі Новопрокопівки в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Воїни 14 ОМБр знищили 3 танки росіян, які йшли на штурм українських позицій. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3596) БМП (409)


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Топ коментарі
+12
Они жили блекло и скучно, зато сдохли ярко и красочно.
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27.11.2023 22:37
+12
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27.11.2023 22:40
+9
А як же мангал, не допоміг, а аналогоф нема, теж, так якого хбіса ви приперлися на святу землю України?
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27.11.2023 22:34
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Та й дідько з нею нехай рвуться
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27.11.2023 22:33 Відповісти
А як же мангал, не допоміг, а аналогоф нема, теж, так якого хбіса ви приперлися на святу землю України?
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27.11.2023 22:34 Відповісти
Пора кацапам продумувать проект "мангала" на днище бронетехніки! А ще простіше - ТІКАТЬ з України!
- Никак не можем панять - так где же выхад из этай ситуации?
- Як це ДЕ?!!! На кордонах України! Ціла купа "виходів"!!!
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28.11.2023 06:34 Відповісти
А вони норовлять вийти через утілізацію.
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28.11.2023 08:11 Відповісти
Они жили блекло и скучно, зато сдохли ярко и красочно.
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27.11.2023 22:37 Відповісти
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27.11.2023 22:40 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1729221765480546380 з лівого берега полонений морпєх мустафа рустемович з хрестом на шиї ніс нам рускій мір.
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27.11.2023 22:43 Відповісти
Православный Мустафа - это орковское изобретение на грани фантастики ))
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27.11.2023 23:49 Відповісти
це ви ще не бачили їхніх буддистів з хрестами. Там просто збочений викривлений світ, щось на кшталт великого сектору Газа, де кожний другий - потенційний вбивця.
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28.11.2023 00:06 Відповісти
Ну, чого ж. Яскравий приклад - буряти. За віросповіданням- буддисти.
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28.11.2023 02:01 Відповісти
не тільки буряти.
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28.11.2023 02:10 Відповісти
Цікаво - звідки ж цей "славянин" родом? І хто він по національності? Надіюся - не кримський татарин?
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28.11.2023 06:37 Відповісти
Гарно! 👍🏼🇺🇦
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27.11.2023 22:48 Відповісти
Майстерне виконання Баха.
Кода.
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27.11.2023 22:50 Відповісти
БМП з мангалом - перший раз бачу, може таки танк?
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27.11.2023 22:53 Відповісти
Дааа, сожалею. Что экипаж сдох без мучений.
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27.11.2023 22:57 Відповісти
Это быстрее, чем от водки
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27.11.2023 23:50 Відповісти
 
 