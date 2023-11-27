На Запоріжжі підірвалась БМП-3 російських загарбників. ВIДЕО

Російська бойова машина піхоти підірвалась на протитанковій міні в районі Новопрокопівки в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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