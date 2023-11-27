Бойцы 126-й ОБрТрО уничтожили 2 вражеские минометные позиции россиян. ВИДЕО

Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны дронами-камикадзе атаковали 2 вражеские минометные позиции и еще 2 российских склада БК и ГСМ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы операторов дронов опубликовано в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ".

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