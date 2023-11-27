Бойцы 126-й ОБрТрО уничтожили 2 вражеские минометные позиции россиян. ВИДЕО
Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны дронами-камикадзе атаковали 2 вражеские минометные позиции и еще 2 российских склада БК и ГСМ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы операторов дронов опубликовано в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ".
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий28.11.2023 00:04 Ответить Мне нравится 0
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