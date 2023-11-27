Украинские дроны-камикадзе уничтожили 5 вражеских танков. ВИДЕО

Украинские FPV-дроны "Грім" уничтожают технику ВС РФ, цена которой значительно превышает их стоимость. Так операторы беспилотников "поймали" пять единиц техники российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши воины уничтожили вражеский танк Т-84 и Т-80 по 4 миллиона долларов каждый, новый российский танк Т-90 стоимостью 4,5 миллиона долларов. Кроме того, беспилотники атаковали танк Т-72 ценой в 3 миллиона долларов и Т-62 за более чем 300 тысяч долларов.

По данным производителей, дроны "Грім" уже поразили более 150 вражеских целей. На фронт передали 447 таких БПЛА.

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