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Украинские дроны-камикадзе уничтожили 5 вражеских танков. ВИДЕО

Украинские FPV-дроны "Грім" уничтожают технику ВС РФ, цена которой значительно превышает их стоимость. Так операторы беспилотников "поймали" пять единиц техники российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТнаши воины уничтожили вражеский танк Т-84 и Т-80 по 4 миллиона долларов каждый, новый российский танк Т-90 стоимостью 4,5 миллиона долларов. Кроме того, беспилотники атаковали танк Т-72 ценой в 3 миллиона долларов и Т-62 за более чем 300 тысяч долларов.

По данным производителей, дроны "Грім" уже поразили более 150 вражеских целей. На фронт передали 447 таких БПЛА.

Также смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает вражеский наблюдательный пункт, оборудованный под поврежденным БТР. ВИДЕО

Автор: 

танк (2253) уничтожение (6904) дроны (3908)


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Топ комментарии
+21
Цікавий заголовок. Ніби одним дроном-камікадзе пʼять танків...
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27.11.2023 17:11
+8
ось тільки моменти влучання, а знищених нажаль не бачимо на цьому відео...
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27.11.2023 17:20
+5
Настав час Україні застосувати EFP на своїх безпілотниках для знищення танків.
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27.11.2023 17:11
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Цікавий заголовок. Ніби одним дроном-камікадзе пʼять танків...
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27.11.2023 17:11 Ответить
Настав час Україні застосувати EFP на своїх безпілотниках для знищення танків.
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27.11.2023 17:11 Ответить
Український дрон-камікадзе знищив 5 ворожих танків
...і тільки після того вибухнув, ге ж...
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27.11.2023 17:17 Ответить
ось тільки моменти влучання, а знищених нажаль не бачимо на цьому відео...
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27.11.2023 17:20 Ответить
ну то зходи подивись, фточки викладеш
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27.11.2023 21:05 Ответить
ну зазвичай з інфшого дрону фіксують влучання та викладають наслідки
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27.11.2023 22:12 Ответить
ні, ні, тільки ти і тільки особисто сходи і перевір
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27.11.2023 22:40 Ответить
давай я не буду тут прилюдно казати куди тобі сходити і що перевірити, мабуть сам здогадаєшся, гадаю маршрут тобі давно знайомий?
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27.11.2023 23:49 Ответить
ні, ні дурню, , це ваше скрепне, або на бутилку або , це тільки вам хрюзге свинособакам.
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28.11.2023 07:20 Ответить
дебільне, з якого дива ти мене записало до свого ****** племені?
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28.11.2023 13:04 Ответить
хрюзге, тебе нікуди записувати не треба, ви й так всім відомі, тому твій шлях
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28.11.2023 16:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jg_pV5lkL9w https://www.youtube.com/watch?v=jg_pV5lkL9w

Нашему царю показали фигу!
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27.11.2023 17:36 Ответить
Прям про путлера и его верных оловянных солдатиков )
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27.11.2023 20:16 Ответить
Дрони куплені ЗСУ чи волонтерами?????
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27.11.2023 18:36 Ответить
"Як повідомляє , наші воїни https://t.me/neboperemogy/361 знищили ворожий танк Т-84...", "Т-84 - український основний бойовий танк третього покоління."
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27.11.2023 18:58 Ответить
 
 