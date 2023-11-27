Українські дрони-камікадзе знищили 5 ворожих танків. ВIДЕО

Українські FPV-дрони "Грім" нищать техніку ЗС РФ, ціна якої значно перевищує їхню вартість. Так оператори безпілотників "вполювали" п’ять одиниць техніки російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші воїни знищили ворожий танк Т-84 та Т-80 за 4 мільйони доларів кожен, новітній російський танк Т-90 вартістю 4,5 мільйона доларів. Крім того, безпілотники атакували танк Т-72 ціною у 3 мільйони доларів і Т-62 за понад 300 тисяч доларів.

За даними виробників, дрони "Грім" вже уразили понад 150 ворожих цілей. На фронт передали 447 таких БПЛА.

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