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Українські дрони-камікадзе знищили 5 ворожих танків. ВIДЕО

Українські FPV-дрони "Грім" нищать техніку ЗС РФ, ціна якої значно перевищує їхню вартість. Так оператори безпілотників "вполювали" п’ять одиниць техніки російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші воїни знищили ворожий танк Т-84 та Т-80 за 4 мільйони доларів кожен, новітній російський танк Т-90 вартістю 4,5 мільйона доларів. Крім того, безпілотники атакували танк Т-72 ціною у 3 мільйони доларів і Т-62 за понад 300 тисяч доларів.

За даними виробників, дрони "Грім" вже уразили понад 150 ворожих цілей. На фронт передали 447 таких БПЛА.

Дивіться: Безпілотник атакував двох росіян, які зачаїлися у напівзнищеній споруді. ВIДЕО

Автор: 

танк (2064) знищення (7216) дрони (4689)


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Топ коментарі
+21
Цікавий заголовок. Ніби одним дроном-камікадзе пʼять танків...
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27.11.2023 17:11
+8
ось тільки моменти влучання, а знищених нажаль не бачимо на цьому відео...
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27.11.2023 17:20
+5
Настав час Україні застосувати EFP на своїх безпілотниках для знищення танків.
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27.11.2023 17:11
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Цікавий заголовок. Ніби одним дроном-камікадзе пʼять танків...
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27.11.2023 17:11 Відповісти
Настав час Україні застосувати EFP на своїх безпілотниках для знищення танків.
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27.11.2023 17:11 Відповісти
Український дрон-камікадзе знищив 5 ворожих танків
...і тільки після того вибухнув, ге ж...
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27.11.2023 17:17 Відповісти
ось тільки моменти влучання, а знищених нажаль не бачимо на цьому відео...
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27.11.2023 17:20 Відповісти
ну то зходи подивись, фточки викладеш
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27.11.2023 21:05 Відповісти
ну зазвичай з інфшого дрону фіксують влучання та викладають наслідки
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27.11.2023 22:12 Відповісти
ні, ні, тільки ти і тільки особисто сходи і перевір
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27.11.2023 22:40 Відповісти
давай я не буду тут прилюдно казати куди тобі сходити і що перевірити, мабуть сам здогадаєшся, гадаю маршрут тобі давно знайомий?
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27.11.2023 23:49 Відповісти
ні, ні дурню, , це ваше скрепне, або на бутилку або , це тільки вам хрюзге свинособакам.
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28.11.2023 07:20 Відповісти
дебільне, з якого дива ти мене записало до свого ****** племені?
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28.11.2023 13:04 Відповісти
хрюзге, тебе нікуди записувати не треба, ви й так всім відомі, тому твій шлях
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28.11.2023 16:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jg_pV5lkL9w https://www.youtube.com/watch?v=jg_pV5lkL9w

Нашему царю показали фигу!
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27.11.2023 17:36 Відповісти
Прям про путлера и его верных оловянных солдатиков )
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27.11.2023 20:16 Відповісти
Дрони куплені ЗСУ чи волонтерами?????
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27.11.2023 18:36 Відповісти
"Як повідомляє , наші воїни https://t.me/neboperemogy/361 знищили ворожий танк Т-84...", "Т-84 - український основний бойовий танк третього покоління."
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27.11.2023 18:58 Відповісти
 
 