Бійці 126 ОБрТрО знищили 2 ворожі мінометні позиції росіян. ВIДЕО
Бійці 126-тої окремої бригади територіальної оборони дронами-камікадзе атакували 2 ворожі мінометні позиції і ще 2 російські склади БК та ПММ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи операторів дронів опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар28.11.2023 00:04 Відповісти Мені подобається 0
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