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Бійці 126 ОБрТрО знищили 2 ворожі мінометні позиції росіян. ВIДЕО

Бійці 126-тої окремої бригади територіальної оборони дронами-камікадзе атакували 2 ворожі мінометні позиції і ще 2 російські склади БК та ПММ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи операторів дронів опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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знищення (7216) дрони (4689)


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28.11.2023 00:04 Відповісти
 
 