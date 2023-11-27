Бійці 126 ОБрТрО знищили 2 ворожі мінометні позиції росіян. ВIДЕО

Бійці 126-тої окремої бригади територіальної оборони дронами-камікадзе атакували 2 ворожі мінометні позиції і ще 2 російські склади БК та ПММ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи операторів дронів опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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