Снайпер попал в оккупанта в Серебрянском лесу близ Кременной. ВИДЕО
Снайпер 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ ликвидировал оккупанта в Серебрянском лесу близ Кременной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
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