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Снайпер попал в оккупанта в Серебрянском лесу близ Кременной. ВИДЕО

Снайпер 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ ликвидировал оккупанта в Серебрянском лесу близ Кременной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Снайпер ССО попал в двух оккупантов на купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) снайперы (482) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+9
Яйця об ******* бовкнули...
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29.12.2023 14:33
+8
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29.12.2023 16:17
+7
в яблучко, чи то яйця відлетіли?
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29.12.2023 14:22
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в яблучко, чи то яйця відлетіли?
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29.12.2023 14:22 Ответить
Яйця об ******* бовкнули...
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29.12.2023 14:33 Ответить
Выстрел раздался, валяется труп и тишина......
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29.12.2023 14:33 Ответить
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29.12.2023 16:17 Ответить
Очень много русских он сделал , хорошими !
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29.12.2023 17:15 Ответить
и вот еще есть такое - можно почитать про соотношение сил Рейха и совка, то есть, тут получается, если бы ВСУ напали на русню - типо того. И вот тогда, хоть ВСУ были бы правы, но ...... ну ты понял
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29.12.2023 17:30 Ответить
Красавелло 👍
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29.12.2023 16:48 Ответить
ПОГОДЖЕНО!!ПОГОДЖЕНО!!!!
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29.12.2023 17:00 Ответить
яйця лопнули в окупанта)
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29.12.2023 17:45 Ответить
І нікто не узнаєт,гдє могілка твоя!
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29.12.2023 20:30 Ответить
Лєго із кацапа - голова в одну сторону відлетіла, яйця в іншу... )
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30.12.2023 03:54 Ответить
 
 