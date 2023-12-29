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Снайпер поцілив окупанта у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. ВIДЕО

Снайпер 12-ї бригади спецпризначення "Азов" НГУ ліквідував окупанта у Серебрянському лісі поблизу Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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армія рф (17388) знищення (7243) снайпери (357) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+9
Яйця об ******* бовкнули...
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29.12.2023 14:33
+8
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29.12.2023 16:17
+7
в яблучко, чи то яйця відлетіли?
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29.12.2023 14:22
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в яблучко, чи то яйця відлетіли?
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29.12.2023 14:22 Відповісти
Яйця об ******* бовкнули...
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29.12.2023 14:33 Відповісти
Выстрел раздался, валяется труп и тишина......
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29.12.2023 14:33 Відповісти
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29.12.2023 16:17 Відповісти
Очень много русских он сделал , хорошими !
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29.12.2023 17:15 Відповісти
и вот еще есть такое - можно почитать про соотношение сил Рейха и совка, то есть, тут получается, если бы ВСУ напали на русню - типо того. И вот тогда, хоть ВСУ были бы правы, но ...... ну ты понял
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29.12.2023 17:30 Відповісти
Красавелло 👍
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29.12.2023 16:48 Відповісти
ПОГОДЖЕНО!!ПОГОДЖЕНО!!!!
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29.12.2023 17:00 Відповісти
яйця лопнули в окупанта)
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29.12.2023 17:45 Відповісти
І нікто не узнаєт,гдє могілка твоя!
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29.12.2023 20:30 Відповісти
Лєго із кацапа - голова в одну сторону відлетіла, яйця в іншу... )
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30.12.2023 03:54 Відповісти
 
 