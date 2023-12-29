Снайпер поцілив окупанта у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. ВIДЕО

Снайпер 12-ї бригади спецпризначення "Азов" НГУ ліквідував окупанта у Серебрянському лісі поблизу Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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