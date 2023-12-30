Американская БМП Bradley обстреляла из пушки позиции оккупантов возле Авдеевки. ВИДЕО
Украинские воины на БМП М2А2 Bradley дерзко подъехали к позициям россиян возле Авдеевки Донецкой области и обстреляли их вместе с вражеской техникой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это можно увидеть на видео, обнародованном украинскими военными.
Топ комментарии
+24 Старый зольдат
показать весь комментарий30.12.2023 13:56
+12 Olena Teslenko
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+11 Вальд Ще
показать весь комментарий30.12.2023 14:13
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Якщо вони вже у нашому війську, вони українські!
якщо вам так цікаво.
Я вам про одне, а ви мені за інше.
Мабуть "БМП Бредлі ЗС України". Якось так.
ее произвели в США, это да
а х*ярят наши по-взрослому, снарядов не жалеют
никогда не забуду видос как наши е*ашили кацапчиков тоже с автоматической пушки с Буцефала в окруженном Мариуполе
Давно б вже зробили щось схоже на КБ Морозова, так ні, херню різну на експорт штампували щоб бабосики заробити.
Україні потрібен закон щоб поки армія не насититься на 70 % одним класом військової техніки, він не може йти на експорт.