Американская БМП Bradley обстреляла из пушки позиции оккупантов возле Авдеевки. ВИДЕО

Украинские воины на БМП М2А2 Bradley дерзко подъехали к позициям россиян возле Авдеевки Донецкой области и обстреляли их вместе с вражеской техникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это можно увидеть на видео, обнародованном украинскими военными.

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